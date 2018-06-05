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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма ответили на высказывание депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева о создании больших проблем полуострову благодаря перекрытию Северо-Крымского канала. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара призвал разделять перекрытие канала и сегодняшнюю засуху.

- Когда подобное вызывает радость, мы лишний раз понимаем сущность украинского режима, - отметил в интервью RT депутат Госсовета РК Владислав Ганжара. - В Крыму засушливая погода - осадков практически нет за последнее время, и сегодня в четырех муниципальных образованиях Крыма объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Но, безусловно, с водоснабжением Крыма никаких вопросов нет, угроза отсутствует.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году действительно возникли проблемы с орошением сельскохозяйственных угодий и поставками воды в восточные районы полуострова. Но за прошедшие четыре года они успешно решены. Так, Судак и Феодосия получают воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ. А вскоре туда начнет поступать влага из Новогригорьевского и Нежинского подземных водозаборов, для чего сейчас тоже строится водовод. До конца 2018 года начнется переброска воды из Тайганского водохранилища и на север Крыма, где также наблюдается дефицит пресной воды.

- Конечно, без Северо-Крымского канала сельское хозяйство в Северном Крыму страдает, - признает Ганжара. - Но та реальность, которая сложилась, критического влияния на ситуацию на полуострове не оказывает. В дальнейшем предстоит проделать большую работу. Мы находимся в преддверии открытия собственных электростанций. Когда появятся эти мощности, здесь открывается окно возможностей для решения проблем водообеспечением полуострова.

В первую очередь, запуск Таврической и Балаклавской ТЭС сделают полуостров энергопрофицитным, что позволит реализовать энергозатратные проекты строительства опреснительных станций.

Ранее депутат Верховной рады, один из лидеров запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Киеву удалось создать проблемы с водой на полуострове из-за перекрытия Северо-Крымского канала на полуострове. Но Украина не намерена обсуждать с Москвой вопросы водоснабжения Крыма.

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