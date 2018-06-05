Власти Крыма: Засуха существует в воображении Джемилева

"Он выдает желаемое за действительное. Мы о перекрытом Северо-Крымском канале забыли и уже не вспоминаем. У нас достаточно влаги и необходимых ресурсов для того, чтобы сельское хозяйство развивалось. Пусть в Киеве сначала разберутся со своими реальными проблемами, которых в стране предостаточно по вине нынешних властей", - цитирует Фикса РИА Новости.

Напомним, ранее глава запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев заявил о том, что в Крыму "уже нет сельского хозяйства" из-за инициированной им в 2015 году водной блокады полуострова. Тогда украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поставлялась вода из Днепра. За это, а также за организацию транспортной и энергетической блокады против Джемилева в России возбуждено уголовное дело по подозрению в терроризме, он объявлен в международный розыск.

Проблема водоснабжения Крыма была решена в 2015 году с помощью артезианских скважин и естественных запасов, а "водная блокада" принесла проблемы в большей степени аграрным районам Херсонской области, оставшимся без воды. По словам Джемилева, переговоров о возобновлении подачи воды на полуостров между Россией и Украиной не будет.

"А если даже кто-то и согласится открыть эти воды, то общественность, я думаю, быстро, во всяком случае, крымские татары снова быстро перекроют ее", - цитирует Джемилева украинский сайт "Обозреватель".