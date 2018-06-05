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СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе

Новость 05.06.2018, 15:40 | Текст: Олег Усков

Шестнадцатый акт Марлезонского балета: не верьте злоязыким шептунам, бесконечно женящим Питта и Джоли на всех подряд мелким оптом - эти двое по-прежнему любят друг друга и готовы зайти на очередной круг обновленных отношений.

Во всяком случае, именно такая информация (в очередной раз) уж как пару-тройку дней с немалым нажимом педалируется прессой. Ну а иначе какими еще разумными способами можно объяснить то подозрительное-де обстоятельство, что пара подала на развод почти два года назад, а он так и не оформлен до сих пор официально? А?

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: объявивший о разводе Шнуров заголился перед поклонницами

Всё просто - передает Globe, цитируя безымянного "инсайдера", близкого к актерам: да потому что никакого развода и не будет. Энджи и Питт встретились (да, опять), "жарко поговорили - только иcкры летели" (описывает "инсайдер") и пришли к выводу, что все ерунда, есть только ты и я и наши дети.

Осознав сказанное (опять), пара умозаключила, что они и в самом деле созданы друг для друга. И Брэд возвращается в лоно семьи. На предмет чего Анджелина уже вручила ему ключи от дома.

Как обычно в таких случаях, обратимся к ресурсу Gossip Cop, специализирующемся на разборе "звездных сплетен"… Разумеется, ресурс язвительно хохочет и тыкает носом. Призывая, так сказать, "включить голову".

О каких вообще встречах речь, если Джоли сейчас занята на сиквеле "Малефисенты" в Англии, тогда как Питт сидит в Лос-Анджелесе, учиняя бывшей супруге козни притом?

Соответственно - дешевая "утка", игнорируем.

Напомним. Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года. Чему причиной, по крайней мере, последней каплей в череде таких, стало неподобающее обращение Брэда с их старшим приемным сыном.

Ранее мы сообщали, что таблоиды сводили Энджи на свидание с Хиддлстоном.

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