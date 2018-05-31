СМИ "уличили" Джоли в длительной любовной связи с актером Хиддлстоном

Американскую актрису-режиссера-продюсера-педагога-посла-многодетную мать Анджелину Джоли периодика обличает по поводу очередного романа. Можно сказать "на стороне", поскольку хоть с Питтом они и расстались и разъехались, официально развод экс-пары до сих пор не оформлен.

Примечательно, что если ранее в любовники актрисы усиленно записывали некоего абстрактного арабского миллионера-филантропа (не считая камбоджийского рэпера), то сейчас есть имя. И оно вполне громкое и хорошо известное - 37-летний британец Том "Локи" Хиддлстон.

Во всяком случае, данной версии придерживается The Sherbrooke Times, уточняющий: звезду "Багрового пика" и ленты "Выживут только любовники" познакомил с 42-летней Джоли коллега первого по киносерии "Тор" Крис Хемсворт.

"Инсайдер" (ох уж эти, простите, инсайдеры!..) секретным шепотом наборомотал-де на ушко таблоидам, что Крис возвеличил товарища перед Джоли, описав, какой прекрасный парень этот Хиддлстон - после того, как Энджи пожалилась ему, как ей грустно и одиноко. И случилось это на вручении минувшего "Золотого глобуса", где Крис и Анджелина сидели вместе.

Спич Криса был столь щедро пропитан вербальными афродизиаками, что Энджи не устояла и - якобы - попросила у номер телефончика замечательного Тома, "отличного друга и просто красавчика" (Хемсворт). Чтобы лично удостовериться, что все воспетые осанны - правда. Они "поэсэмэсились" - и всё заверте…

И верте… уже некоторое время - почти полгода. В обстановке глубочайшей засекреченности.

Представители сторон всё это, разумеется, не удостоили комментариями.

К слову, Том Хиддлстон ранее встречался с актрисой Сюзанной Филдинг, после - Тейлор Свифт. И как писала пресса, там почти уж как к свадьбе дело шло… но не дошло - упало где-то по дороге в канаву, похоже на то. В последнее время Том был одинок.

"Ценно": злобный ресурс Gossip Cop, специализирующийся на оперативном разносе в пух и прах светских сплетен, на этот раз аккуратно замечает, что не может со стопроцентной вероятностью опровергнуть и подтвердить прозвучавшее выше. При этом указывая: в любом случае источники, раструбившие про новый роман звезд - "ненадежны", так что, скорее всего, всё это - очередная чушь.