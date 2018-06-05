Названы средства гигиены, которые могут вызывать рак

Специалисты Университета штата Массачусетс в Амхерсте выяснили, что содержащийся в зубной пасте и мыле для рук антибактериальный ингредиент триклозан неблагоприятно влияет на состояние кишечника, меняя его микробный состав. При длительном воздействии это способно спровоцировать развитие рака толстой кишки.

Триклозан, в частности, уменьшает количество бифидобактерий и отрицательно влияет на их разнообразие.

- Эксперимент на мышах впервые продемонстрировал негативное влияние триклозана на кишечник. Это тревожно, так как соединение широко применяется производителями, - отметил ведущий автор исследования Годун Чжан.

Опасный противомикробный ингредиент, по подсчетам специалистов, содержится в более чем 2000 потребительских продуктах. В рамках Национального обзора состояния здоровья и питания триклозан был обнаружен примерно в 75% образцов мочи людей, прошедших тестирование в США, сообщает MedicalXpress.

Справка "РГ"

Триклозан, впервые синтезированный в Швейцарии в 1965 году, представляет собой соединение хлор-фенольной природы, которое применяется для уменьшения и предотвращения бактериального загрязнения.

Между тем, ранее ученые выяснили, что триклозан может оказывать обратный эффект, делая бактерии, на которые направлено действие вещества, еще более агрессивными и живучими.