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В iPhone появится долгожданная функция

05.06.2018,  
12:15
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Разработчики Apple добавили в новую версию iOS возможность отключать автообновления. Эту функцию пользователи "яблочных" девайсов ждали несколько лет.

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Как пишет ресурс Mashable, для того, чтобы отключить автообновления ПО, достаточно выбрать соотвествующий пункт в Основных настройках. В таком случае новая версия "прошивки" не будет установлена без согласия пользователя, и уведомления о ней не будут регулярно выскакивать на экране.

Некоторые эксперты утверждают, что нововведение связано со скандалом о "замедлении" работы iPhone. Обновление iOS 11 вызвало снижение производительности устройств, и многие пользователи пожелали отказаться от обновлений и уведомлений о них.

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