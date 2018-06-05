Разработчики Apple добавили в новую версию iOS возможность отключать автообновления. Эту функцию пользователи "яблочных" девайсов ждали несколько лет.

Как пишет ресурс Mashable, для того, чтобы отключить автообновления ПО, достаточно выбрать соотвествующий пункт в Основных настройках. В таком случае новая версия "прошивки" не будет установлена без согласия пользователя, и уведомления о ней не будут регулярно выскакивать на экране.

Некоторые эксперты утверждают, что нововведение связано со скандалом о "замедлении" работы iPhone. Обновление iOS 11 вызвало снижение производительности устройств, и многие пользователи пожелали отказаться от обновлений и уведомлений о них.