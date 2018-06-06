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Это популярное приложение точно подслушивает вас

06.06.2018,  
18:21
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Портал Vice опубликовал любопытное исследование, которое провел один из его сотрудников после разговора с Питером Хэннеем, консультантом компании Asterisk, специализирующейся на информационной безопасности.

В ходе интервью Хэнней высказал предположение, что у многих мобильных приложений могут быть так называемые слова-триггеры, которые запускают анализ речи, захватываемой микрофоном мобильного устройства. К словам-триггерам можно отнести знаменитые "Привет, Siri" или "Окей, Google".

По словам эксперта, такие приложения, как Facebook или Instagram, могут иметь тысячи слов-триггеров, благодаря которым затем формирует настройки рекламных объявлений в ленте друзей. Эту гипотезу решил проверить журналист Сэм Николс.

Популярное приложение оказалось очень опасным. Удалите его скорее

В течение пяти дней он дважды в день произносил "ключевые" фразы, в которых могли быть слова-триггеры. В частности, он говорил о том, что хотел бы вернуться на учебу в университет, а также о том, что ему нужны дешевые рубашки для офиса. Результаты не заставили себя ждать - в ленте друзей появились рекламные посты, посвященные курсам при университетах, а также предложения купить недорогую одежду.

Позднее Николс в приватной беседе пожаловался своему другу на то, что у него заканчивается место в облачном хранилище, и вскоре получил рекламное предложение купить 20-гигабайтный тариф.

Несмотря на это, Николс выразил уверенность, что соцсети не отправляют полученные от "прослушки" данные рекламодателям. Поэтому, несмотря на то, что смартфоны действительно слушают разговоры, пользователям беспокоиться не о чем.

интернет
Фото: depositphotos.com
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