Эта игра стала для нашей сборной третьей по счету на армейском стадионе. Почти ровно год назад здесь же на Песчаной улице россияне в преддверии Кубка конфедераций разошлись миром с Чили - 1:1, а в октябре прошлого года одержали победу над южнокорейцами - 4:2. С тех пор подопечные Черчесова провели еще шесть матчей и не выиграли ни разу.

Наши болельщики все от себя зависящее сделали: в рабочий день на трибунах собрались вполне себе солидные 25 тысяч человек. До ЧМ еще полторы недели, да и армейская арена не будет принимать игры турнира, а футбольный праздник на Песчаной улице ощущался. Несмотря на не самые удачные результаты сборной, на лицах болельщиков не было ни скептицизма, ни пессимизма. Сборная, кажется, тоже пребывала в неплохом настроении. За улыбки в квадрате отвечал, как обычно, главный шутник в команде Артем Дзюба, который не замолкал на протяжении всей разминки. Другой известный балагур Георгий Джикия за происходящим наблюдал с трибуны из-за скамейки запасных. Если бы не травма, полученная зимой, защитник "Спартака" почти наверняка имел бы место в стартовом составе, но увы...

Футбольный праздник на Песчаной улице получился: на матч пришло 25 тысяч болельщиков сборной

Подпортить настроение присутствующим не смог даже дождь, внезапно зарядивший над ареной прямо перед самым началом игры. Впрочем, как только прозвучал стартовый свисток, ливень прекратился.

Поскольку матч с турками был последним шансом для россиян проверить свои силы в боевых условиях, ожидать каких-то неожиданных решений от Черчесова по стартовому составу не приходилось. Но наставник все же не стал себе отказывать в возможности попробовать новые сочетания. Например, пару центральных защитников составили Илья Кутепов и Сергей Игнашевич, до этого вместе не игравшие ни разу. А Федор Кудряшов, практически незаменимый игрок при Черчесове, остался в запасе. Кроме того, неожиданным можно назвать появление Юрия Газинского в центре поля, там, где безальтернативным вариантом до сих пор казался Далер Кузяев.

Перестановки сказались на действиях нашей команды: первые минуты матча ушли на притирку игроков друг к другу. Как следствие, получалось у россиян немного. Особенно много брака допускал Федор Смолов, игравший на острие, чем приводил дежурившего на бровке Черчесова в бешенство.

Чувствовалось: физически наша команда готова неплохо. Особенно по сравнению с предыдущим матчем против Австрии, который россияне проводили фактически сразу против сбора в горах. Счет сборная открыла во многом благодаря движению и прессингу. Федор Смолов, Алан Дзагоев и Александр Самедов накрыли соперника на его половине поля, а затем сообразили стремительную комбинацию, завершившуюся изящным ударом Самедова с острого угла - 1:0. Гол явно взбодрил хозяев поля: десятиминутку перед перерывом наши провели гораздо веселее, чем предыдущие полчаса, но увеличить преимущество в счете не смогли.

Игра, которую россияне, как казалось, потихоньку стали нащупывать, во втором тайме снова куда-то пропала. И гол турецкой команды уже не выглядел нелогичным. На 60-й минуте вышедший на замену Юнус Малли мастерски распорядился свободной зоной, образовавшейся в наших оборонительных порядках, пробив Игоря Акинфеева точным ударом из-за пределов штрафной - 1:1.

Пропустив, подопечные Черчесова вернули себе инициативу, но отсутствие креатива в атаке, никуда не делось. У сборной были перспективные подходы к чужой штрафной, но нехватка последнего паса каждый раз сводила угрозу к минимуму. На 72-й минуте все в одиночку мог решить Смолов. Федор в быстром отрыве вбежал в штрафную, на замахе убрал преследователей, вот только пробил мимо.

Увлекшись атакой, наши запросто могли пропустить и сами. В одном из контрвыпадов соперник чудом не забил: Акинфеев был уже отыгран, но кто-то из турецких игроков умудрился не попасть в пустые ворота.

В итоге счет матча больше не изменился. Остается надеяться, что свою лучшую игру и голы сборная России отложила до чемпионата мира.