Ничья перед дорогой
Сборная России провела свой последний матч перед домашним чемпионатом мира. В Москве на арене ЦСКА команда Станислава Черчесова сыграла вничью с Турцией - 1:1.
Эта игра стала для нашей сборной третьей по счету на армейском стадионе. Почти ровно год назад здесь же на Песчаной улице россияне в преддверии Кубка конфедераций разошлись миром с Чили - 1:1, а в октябре прошлого года одержали победу над южнокорейцами - 4:2. С тех пор подопечные Черчесова провели еще шесть матчей и не выиграли ни разу.
Наши болельщики все от себя зависящее сделали: в рабочий день на трибунах собрались вполне себе солидные 25 тысяч человек. До ЧМ еще полторы недели, да и армейская арена не будет принимать игры турнира, а футбольный праздник на Песчаной улице ощущался. Несмотря на не самые удачные результаты сборной, на лицах болельщиков не было ни скептицизма, ни пессимизма. Сборная, кажется, тоже пребывала в неплохом настроении. За улыбки в квадрате отвечал, как обычно, главный шутник в команде Артем Дзюба, который не замолкал на протяжении всей разминки. Другой известный балагур Георгий Джикия за происходящим наблюдал с трибуны из-за скамейки запасных. Если бы не травма, полученная зимой, защитник "Спартака" почти наверняка имел бы место в стартовом составе, но увы...
Подпортить настроение присутствующим не смог даже дождь, внезапно зарядивший над ареной прямо перед самым началом игры. Впрочем, как только прозвучал стартовый свисток, ливень прекратился.
Поскольку матч с турками был последним шансом для россиян проверить свои силы в боевых условиях, ожидать каких-то неожиданных решений от Черчесова по стартовому составу не приходилось. Но наставник все же не стал себе отказывать в возможности попробовать новые сочетания. Например, пару центральных защитников составили Илья Кутепов и Сергей Игнашевич, до этого вместе не игравшие ни разу. А Федор Кудряшов, практически незаменимый игрок при Черчесове, остался в запасе. Кроме того, неожиданным можно назвать появление Юрия Газинского в центре поля, там, где безальтернативным вариантом до сих пор казался Далер Кузяев.
Перестановки сказались на действиях нашей команды: первые минуты матча ушли на притирку игроков друг к другу. Как следствие, получалось у россиян немного. Особенно много брака допускал Федор Смолов, игравший на острие, чем приводил дежурившего на бровке Черчесова в бешенство.
Чувствовалось: физически наша команда готова неплохо. Особенно по сравнению с предыдущим матчем против Австрии, который россияне проводили фактически сразу против сбора в горах. Счет сборная открыла во многом благодаря движению и прессингу. Федор Смолов, Алан Дзагоев и Александр Самедов накрыли соперника на его половине поля, а затем сообразили стремительную комбинацию, завершившуюся изящным ударом Самедова с острого угла - 1:0. Гол явно взбодрил хозяев поля: десятиминутку перед перерывом наши провели гораздо веселее, чем предыдущие полчаса, но увеличить преимущество в счете не смогли.
Игра, которую россияне, как казалось, потихоньку стали нащупывать, во втором тайме снова куда-то пропала. И гол турецкой команды уже не выглядел нелогичным. На 60-й минуте вышедший на замену Юнус Малли мастерски распорядился свободной зоной, образовавшейся в наших оборонительных порядках, пробив Игоря Акинфеева точным ударом из-за пределов штрафной - 1:1.
Пропустив, подопечные Черчесова вернули себе инициативу, но отсутствие креатива в атаке, никуда не делось. У сборной были перспективные подходы к чужой штрафной, но нехватка последнего паса каждый раз сводила угрозу к минимуму. На 72-й минуте все в одиночку мог решить Смолов. Федор в быстром отрыве вбежал в штрафную, на замахе убрал преследователей, вот только пробил мимо.
Увлекшись атакой, наши запросто могли пропустить и сами. В одном из контрвыпадов соперник чудом не забил: Акинфеев был уже отыгран, но кто-то из турецких игроков умудрился не попасть в пустые ворота.
В итоге счет матча больше не изменился. Остается надеяться, что свою лучшую игру и голы сборная России отложила до чемпионата мира.
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