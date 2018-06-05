Сегодня нам предстоит посмотреть последний товарищеский матч сборной России перед домашним чемпионатом мира. Соперником будет Турция.

О самой игре трудно сказать что-либо интересное - мы встречались с турками два года назад и сыграли с ними безрадостную скучнейшую нулевую ничью. Нечто похожее предстоит и сегодня, хотя их теперь тренирует Мирча Луческу, хорошо известный болельщикам "Зенита". Румын не без скандала покинул петербургский клуб и наверняка захочет напомнить о себе в России.

А что же русские? До чемпионата мира 9 дней, вряд ли кто-то из наших захочет лезть на рожон и получить травму. Хотя с учетом того, кого выбрали для чемпионата мира, даже травмы ничего не изменят. Проблем все еще много.

Что до статистики, то после Евро-2016 сборная России провела 20 матчей. Выиграла шесть, еще пять свела в ничью, а девять проиграла. Не самый оптимистичный настрой перед главным стартом года. Но посмотрим, вдруг что получится.

Матч начнется в 19:00 по Москве. "РГ" проведет онлайн-трансляцию.

Сборная России по футболу

Статистика матчей в 2018-м году

Россия - Бразилия - 0:3

Россия - Франция - 1:3

Австрия - Россия - 1:0