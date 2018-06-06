На туристической карте Союзного государства появляются новые объекты - усадьбы

Сегодня мы расскажем о "родовых гнездах" в Беларуси и России, где жили и творили замечательные художники и поэты. Эти усадьбы в последние годы отреставрированы, взяты под крыло Союзного государства. И с нетерпением ждут любознательных посетителей.

Под сенью "Чайки"

Путь сюда из Москвы неблизкий. Можно добраться на электричке с Ленинградского вокзала до Твери, а далее рейсовым автобусом: сначала от городского автовокзала до поселка Удомля, а дальше другим автобусом - до остановки "Гарусово" (от Твери примерно 200 км). Но проще на авто, всего 370 км. От Москвы мчимся по Ленинградскому шоссе (М10) - до Твери, потом сворачиваем на север и едем до деревни Касково, где и расположилась усадьба художника.

Именно здесь когда-то жил и писал свои элегические пейзажи Витольд Бялыницкий-Бируля, уроженец Могилевщины, полжизни проживший под Тверью.

- Согласен, добраться до "Чайки" нелегко, - подтверждает Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, побывавший здесь минувшей весной. - Но я намерен говорить с руководством "Росатома", чья электростанция находится неподалеку, чтобы помогли с дорогами и обустройством территории...

Так или иначе, на финише вы попадаете на дачу "Чайка" Витольда Бялыницкого-Бирули. Те, кто уже побывал здесь, называют это место не иначе как "роскошным уголком"! И это очень верно.

Бялыницкий-Бирули, уроженец деревни Крынки Белыничского района Могилевской губернии, построил на берегу озера дом с мастерской, назвал его "Чайкой" и прожил здесь большую часть свой жизни. Несколько работ художника находится в Третьяковской галерее, среди них "Весна", "Задумчивые дни осени", "Белоруссия. Вновь зацвела весна", а в Национальном художественном музее Беларуси хранится самое знаменитое его полотно "Зимний сон".

Музей открыт ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 18.00. Об экскурсии можно договориться заранее по телефону: (4822) 34-25-61.

Здравствуй, "Здравнево"

А теперь перенесемся на белорусскую землю - в бывшую усадьбу русского художника Ильи Репина "Здравнево". Она расположилась в селенье Руба под Витебском. Сюда с автовокзала областного центра ходит рейсовый автобус. Можно добраться и на личном транспорте - от города всего 15 км. Как и "Чайка", это чрезвычайно живописное место на берегу Западной Двины. Работает музей художника, который также патронирует Постоянный Комитет Союзного государства. Знаменитый русский живописец купил усадьбу на излете XIX столетия и провел здесь с десяток летних сезонов. Итогом их стали полотна: "Белорус", "Осенний букет", "Лунная ночь" и многие другие...

Искусствоведов до сих пор мучает вопрос: почему автор "Бурлаков на Волге" выбрал именно это место для своего творчества, хотя сначала приценивался к другой усадьбе, близ Санкт-Петербурга? Возможно, ответ мы найдем в одном из писем художника: "Только что вернулся из-под Витебска, где я купил себе прекрасное именьице. Хутор, 108 десятин земли, 40 штук рогатого скота, 4 лошади и все хозяйство... Край теплый, народ разнообразный... Так и тянет туда".

Соседний Витебск, по словам художника, вообще напоминал ему Испанию: "Это прекрасный городок, на Толедо похож..." - писал он. Кстати, некоторые исследователи утверждают, что первоначально Репин намеревался написать картину "Бурлаки на Двине".

...Музей открыт со вторника по воскресенье с 9.30 до 17.30. Понедельник - выходной.

В усадьбе Ильи Репина регулярно проходят пленэры начинающих художников. Фото: Роман Щербенков

Кстати

По инициативе Постоянного Комитета Союзного государства музею Репина в Здравнево подарена коллекция копий наиболее известных полотен Репина, хранящихся в разных музеях и галереях России. А летом прошлого года, на очередную годовщину Ильи Репина, экспозиция музея-усадьбы "Здравнево" пополнилась другим подарком Посткома - подборкой копий художников-передвижников, среди которых начинал Репин. Копии выполнены в натуральную величину.

Компетентно

Юрий Борисенок, кандидат исторических наук, доцент истфака МГУ:

- Никого ни в Беларуси, ни в России не удивляет восстановление знаковых и значимых "дворянских гнезд". Не только поиски утраченного, но и его возвращение - зримая и отличительная черта современной культурной политики и обеих стран, и соединяющего их Союзного государства.

Списки адресных реконструкций пополняются ежегодно, и скоро родовое имение Достоевских, что в Достоево Ивановского района Брестской области, можно будет посетить с не меньшей пользой для ума и сердца, чем, к примеру, тургеневские места в Спасском-Лутовинове.

Мы живем уже в то время, когда и белорусское, и российское массовое сознание созрело не просто для констатации того факта, что время рушить старинные замки прошло, но и для благосклонного понимания того, что лучшее из порушенного пришла пора восстанавливать. Такое понимание не на пустом месте возникло, и в этом современные белорусские подходы к истории во многом совпадают с российскими: ткань многовекового прошлого едина, и постигать его нужно в том виде, как оно сложилось на непростом пространстве столетий и народов, идей и событий.

А культура и ее выдающиеся люди на фоне возвращаемых в их память усадеб становятся идеальным связующим звеном. Там, где все переплелось, уже невозможно разделить - на белорусское или российское...

Проекты Союзного государства значимы еще и тем, что они зримо восстанавливают единую ткань истории. А усадеб на наш век хватит, что-нибудь любопытное вы обязательно повстречаете в каждом из множества белорусских и российских районов. Вот навскидку: родовые корни Александра Грина находятся в Якубенках Витебской области.

А не обустроить ли нам Якубенки вслед за Достоево?

Рекомендуем посетить

В России: в Ярославле на улице Чайковского легко найти небольшое одноэтажное бревенчатое здание - бывшее жилище большого белорусского поэта Максима Богдановича. Это мемориальный дом-музей его имени. Экскурсия по музею так и называется "Белорусский поэт с берегов Волги". Посетителей здесь познакомят с историей дома и творчеством этого известного поэта, публициста, литературоведа и переводчика, который считается одним из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.

В Беларуси: это местечко Достоево - агрогородок в Ивановском районе Брестской области, входящий в состав Молодовского сельсовета. Известно оно как родовое гнездо рода Достоевских, к которому принадлежал знаменитый автор "Бесов" и "Братьев Карамазовых". Но усадьбу Достоевских еще предстоит возродить в первозданном виде.