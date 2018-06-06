На трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" запустили движение автомобилей по новому, шестому участку дороги. Его протяженность превышает 200 километров. Он проходит по районам Тверской и Новгородской областей, известных своими непроходимыми болотами. И до сих пор там не решались прокладывать скоростные трассы, где расчетная скорость может достигать 150 километров в час.

Чтобы сделать скоростную магистраль, которая способна в любое время года выдержать большую нагрузку, дорожникам приходилось полностью заменять грунт под трассой, возводить многокилометровые насыпи, а на особо трудных заболоченных участках делать целые свайные поля.

450 миллиардов рублей, по подсчетам госкомпании "Автодор", составит общая стоимость строительства трассы М-11

На участке возведено 107 мостовых сооружений, из них - 42 моста общей протяженностью более четырех километров (на этом участке находится один из самых крупных мостов дороги - через реку Волхов), а также 63 путепровода общей протяженностью семь километров. Это дает возможность проехать весь участок без светофоров и остановок.

С открытием этого сложного отрезка трассы автомобилисты смогут (с учетом уже существующих отрезков на М-11) проехать с ветерком от Твери до Великого Новгорода в обход Торжка и Вышнего Волочка. Практически это половина всей трассы М-11, которая полностью заработает в конце 2018 года. Сейчас построено уже больше половины дороги.

Общая протяженность М-11, которая будет полностью платной, составляет 669 километров.

Трасса протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. М-11 пройдет по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов.

Магистраль сделает автопутешествия между двумя столицами быстрыми и комфортными. По словам проектировщиков, добраться из Петербурга в Москву на машине можно будет всего за пять часов против девяти по бесплатной М-10. Средняя скорость на трассе составит, по расчетам специалистов, 130-150 км/ч.

Ориентировочная стоимость проезда - около двух тысяч рублей. Примерно столько же, сколько стоит проезд в плацкарте, а в автомобиле можно доехать впятером. По словам руководителя госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, "такая цена вполне конкурентоспособна".

Стоимость проезда по трассе М-11 не превысит двух тысяч рублей, уверяют строители

Так, за проезд легковой машины по отрезку от 208-го по 543-й километр надо будет заплатить 660 рублей без учета скидок, которые можно получить, приобретя транспондер. Со скидками по системе Т-раss проезд обойдется в 396 рублей. Проезд по участку с 334-го по 543-й километр, который открылся вчера, обойдется для владельца легковой машины в 300 рублей.

Полностью открыть новую трассу планируется в декабре. Пока открывают только дорогу. К концу года вдоль нее появится вся сопутствующая инфраструктура - автозаправки, кафе, места отдыха и гостиницы.

Водители смогут пользоваться всеми участками, кроме северного обхода Твери, - движение там будет осуществляться по бесплатному участку М-10.