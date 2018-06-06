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06.06.2018 22:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в Доме педагогической книги в Москве потушен

Текст: Светлана Батова

Только в десять часов вечера удалось потушить пожар в самом центре Москвы на Большой Дмитровке, где горела крыша и мансарда в Доме педагогической книги.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, пожар был ликвидирован в 22:03. Напомним, сигнал о возгорании поступил в 16:00.

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По словам заммэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова, причиной пожара стали гидроизоляционные работы на мансарде с применением пламени открытого горения. Пострадали мансардный этаж и шестой, а также два этажа в соседнем здании, на которое перекинулся огонь.

Пламя распространилось на площадь 130 квадратных метров. Тушение пожара осложнилось тем, что Большая Дмитровка - узкая улица, куда с трудом пробиралась пожарная техника, а подъемники было трудно ставить из-за декораций и рекламы.

Из-за работы техники движение по Большой Дмитровке было перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Весь вечер, по данным сервиса "Яндекс Пробки", сильные заторы наблюдались на всех прилегающих улицах и переулках.

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