В центре Москвы на улице Большая Дмитровка, 7/5, не удается потушить пожар в Доме педагогической книги. По одной из версий, огонь не удалось ликвидировать сразу из-за несоблюдения пожарной безопасности при установке одной из стен. В результате пламя частично перекинулось на кровлю соседнего здания.

На место пожара на улице Большая Дмитровка прибыл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он подчеркнул, что в операции по ликвидации возгорания задействованы не только спасатели, но и другие оперативные службы города.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о пожаре поступила в 15.59 по московскому времени. На место оперативно прибыли пожарные. Они предположили, что на крыше горят деревянная обрешетка и утеплитель, поэтому приняли решение немедленно вскрыть кровлю. Сначала площадь пожара не превышала 50 кв. м, и в начальной стадии он был локализован. Но вскоре из-за сильных порывов ветра и из-за нарушений строительных конструкций мансардной части огонь по сгораемым материалам - деревянной обрешетке, сгораемой полиэтиленовой пленке и пустотам - ушел в соседнее здание. Площадь, охваченная огнем, увеличилась с 50 до 120 квадратных метров.

"Проблема еще и в том, что Большая Дмитровка достаточно узкая улица и подъехать к зданию очень сложно. Затруднена и установка подъемников из-за декораций и рекламы", - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного главка МЧС. Департамент транспорта вынужден был перекрыть движение по Большой Дмитровке - от Кузнецкого Моста до Страстного бульвара. Тушением пожара было занято 49 единиц спецтехники.

В 21.00 в СМИ стали появляться сообщения о том, что существует угроза обрушения конструкций в горящем здании, но в пресс-службе столичного главка МЧС "РГ" заявили, что информация ложная.

При этом в соседнем здании пожарным огонь удавалось сдерживать. Пострадавших в результате пожара нет.