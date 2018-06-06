В Москве открылся северный вестибюль станции метро "Спортивная"

Северный вестибюль станции метро "Спортивная", закрытый на неделю на ремонт, открылся раньше запланированного срока.

Напомним, вестибюль закрыли в пятницу, 1 июня. Небходимо было заменить напольное покрытие нижней площадки эскалаторного комплекса.

Как сообщили "РГ" в информцентре столичного департамента транспорта, работы завершили на два дня раньше.

Раннее завершилась реконструкция южного вестибюля - выхода к стадиону "Лужники". Там вместо трех эскалаторов появились четыре, благодаря чему пропускная способность станции значительно выросла.

Во время матчей чемпионата мира по футболу южный вестибюль "Спортивной" будет принимать на себя значительный поток фанатов. Перед матчем все четыре эскалатора станут запускать на выход, после матча - на вход.