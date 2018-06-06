В Татарстане организаторов ЕГЭ не накажут за раздетую школьницу

В министерстве образования Республики Татарстан решили не наказывать ответственных за проведения скандального ЕГЭ в Нижнекамске, где школьнице пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на экзамен.

- Наказывать там не за что. Ответственным за пропуск на экзамен не хватило находчивости и такта, но за это не наказывают. Конечно, с ними провели беседу и этот случай - в числе прочих - обсуждался вчера на республиканской видеоконференции, - рассказала руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Наталья Гречанникова.

Напомним, перед ЕГЭ по химии в нижнекамской школе старшеклассница не могла попасть на экзамен - рамка металлоискателя реагировала на нее, хотя в руках и карманах у девушки ничего не было. После второго неудачного прохода выпускнице предложили постоять в стороне и подумать, что на ней есть металлического. Школьница отправилась в туалет, сняла бюстгальтер и только после этого смогла пройти в аудиторию.

- Возможно, следовало отнестись к ребенку с большим пониманием: предложить проверку ручным металлоискателем, успокоить как-то. Представители ГЭК видели, что девушка уже достаточно напряжена и реагирует болезненно, - заметила Гречанникова.

При этом в министерстве считают, что ослабление бдительности влечет за собой нарушения при сдаче ЕГЭ. В республике удалили с экзамена уже второго школьника - причиной стал пронесенный в аудиторию телефон.