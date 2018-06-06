Шойгу призвал коллег по СНГ поддержать Сирию

Новости

Основатель Burzum назвал свою музыкальную карьеру "вонючим болотом" 15:42
Собянин рассказал о новых стандартах столичных рынков 15:34
Вышел трейлер "сольника" трансформера-"Жука" Бамблби 15:25
На театральный фестиваль "Толстой Weekend" приедет Максим Матвеев 15:21
В Калининграде на рыбзаводе при выбросе хладагента погиб человек 15:20
В тюменском селе замечен голодный медведь 15:17
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" вышел на орбиту 15:11
Видео: В Туле спорткар протаранил ломбард 15:10
Проверки объектов с массовым пребыванием людей продлятся до конца июля 15:04
Найдены следы катастрофы, погубившей минойскую цивилизацию 14:59
На Ямале пассажирский самолет во время посадки столкнулся с птицами 14:55
Меркель не стала комментировать поведение посла США 14:43
В Заполярье из-за холодов снова включили отопление 14:36
В Ростове к ЧМ-2018 заработали аудиогиды на пяти языках 14:31
Физкультуру в школах предложили заменить футболом 14:31
Меркель: Важно продолжать диалог с Россией 14:31
Житель Заполярья ответит в суде за жестокое убийство 14:29
В Санкт-Петербурге задержан первый спекулянт билетами на ЧМ-2018 14:28
Тульские полицейские получили сроки за "выбивание" признания 14:25
Петербургские депутаты предложили изменить план развития метро 14:23
В Калининграде назовут победителя Всероссийского конкурса ювелиров 14:22
Гройсман предложил уволить главу минфина Украины 14:20
В Москве открылся северный вестибюль станции метро "Спортивная" 14:16
Тверскую улицу не будут перекрывать во время празднования Дня России 14:13
Госслужащие рассказали о зарплатных ожиданиях 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 14:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шойгу призвал коллег по СНГ поддержать Сирию

Текст: Юрий Гаврилов
В среду в столице Республики Тыва глава военного ведомства России Сергей Шойгу провел очередное заседание Совета министров обороны государств СНГ.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

То, что эта встреча состоялась в географическом центре Азии - Кызыле - Шойгу считает весьма символичным. "Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", - сказал российский министр. Он отметил, что партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты: добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. "При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы - в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", - подчеркнул Шойгу.

Фото: EPA
Польские СМИ подсчитали потери Украины от выхода из СНГ

Он также рассказал коллегам о ситуации в Сирии. По словам министра, от боевиков освобождена большая часть территории ближневосточной страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Шойгу предложил странам Содружества принять участие в восстановлении этой страны. "Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", - сказал российский министр.

По его мнению, возможен широкий спектр для такого практического взаимодействия. Это - разминирование территории, совместное патрулирование в зонах деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление разрушенной террористами инфраструктуры. Шойгу не скрывал, что Россия рассчитывает на поддержку партнеров по СНГ, которая продемонстрировала бы единство государств Содружества в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности.

В Кызыле министры также говорили о наращивании взаимодействия в полевой, воздушной и морской выучке национальных армий, военном образовании, физической подготовке и спорте. Главы оборонных делегаций СНГ проанализировали ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года и обсудили план совместных мероприятий на 2019-й.

В заседании Совета приняли участие руководители военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета и рабочих органов СНГ.

Шойгу обсудил с министром обороны Израиля зону деэскалации в Сирии

В качестве почетного гостя был приглашен министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, с которым Сергей Шойгу провел отдельную встречу. На ней глава военного ведомства России напомнил, что сейчас идет подготовка к совместным учениям двух стран. А буквально перед отъездом в столицу Тывы Шойгу подписал распоряжение об обучении молодых ребят из Монголии в президентском училище в Кызыле. "Надеюсь, это будет полезно, это будет развиваться", - сказал министр, отметив, что приезд монгольской военной делегации на его историческую родину имеет особое значение.

Между тем

К заседанию Совета министров обороны СНГ в столице Тывы приурочили открытие выставки, на которой широкой публике, в том числе, впервые представили живопись, графику, художественную резьбу по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу. Эти работы демонстрируются в рамках проекта "Несокрушимая и легендарная", посвященного 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Военная историческая библиотека Генштаба экспонирует на этой выставке уникальные и редкие издания из своих раритетных фондов, включающих карты и схемы азиатской части России. Здесь же демонстрируются картины ветеранов Великой Отечественной войны, работы современных художников, написанные в Сирии.

Фонды Центрального музея Вооруженных сил представили на ней более 20 плакатов периода 1919-1982 годов, включая легендарные "Ты записался добровольцем?" и "Враг у ворот! Все на защиту Петрограда".

Выставка, организованная в рамках действующих последние шесть лет "Дней армейской культуры", будет работать в национальном музее "Алдан-Маадыр" до конца июня.

Главное сегодня

МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США
Правительство обнулит ставку НДС для авиасообщения с Дальним Востоком
В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране