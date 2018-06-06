Шойгу призвал коллег по СНГ поддержать Сирию

В среду в столице Республики Тыва глава военного ведомства России Сергей Шойгу провел очередное заседание Совета министров обороны государств СНГ.

То, что эта встреча состоялась в географическом центре Азии - Кызыле - Шойгу считает весьма символичным. "Совместные границы и общность исторических связей позволяют нам вести доверительный разговор на самые актуальные темы", - сказал российский министр. Он отметил, что партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты: добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. "При этом нам противостоят общие вызовы и угрозы - в первую очередь со стороны международного терроризма, что наглядно подтверждают события последнего времени", - подчеркнул Шойгу.

Он также рассказал коллегам о ситуации в Сирии. По словам министра, от боевиков освобождена большая часть территории ближневосточной страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Шойгу предложил странам Содружества принять участие в восстановлении этой страны. "Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", - сказал российский министр.

По его мнению, возможен широкий спектр для такого практического взаимодействия. Это - разминирование территории, совместное патрулирование в зонах деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление разрушенной террористами инфраструктуры. Шойгу не скрывал, что Россия рассчитывает на поддержку партнеров по СНГ, которая продемонстрировала бы единство государств Содружества в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности.

В Кызыле министры также говорили о наращивании взаимодействия в полевой, воздушной и морской выучке национальных армий, военном образовании, физической подготовке и спорте. Главы оборонных делегаций СНГ проанализировали ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года и обсудили план совместных мероприятий на 2019-й.

В заседании Совета приняли участие руководители военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета и рабочих органов СНГ.

В качестве почетного гостя был приглашен министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд, с которым Сергей Шойгу провел отдельную встречу. На ней глава военного ведомства России напомнил, что сейчас идет подготовка к совместным учениям двух стран. А буквально перед отъездом в столицу Тывы Шойгу подписал распоряжение об обучении молодых ребят из Монголии в президентском училище в Кызыле. "Надеюсь, это будет полезно, это будет развиваться", - сказал министр, отметив, что приезд монгольской военной делегации на его историческую родину имеет особое значение.

Между тем

К заседанию Совета министров обороны СНГ в столице Тывы приурочили открытие выставки, на которой широкой публике, в том числе, впервые представили живопись, графику, художественную резьбу по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу. Эти работы демонстрируются в рамках проекта "Несокрушимая и легендарная", посвященного 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Военная историческая библиотека Генштаба экспонирует на этой выставке уникальные и редкие издания из своих раритетных фондов, включающих карты и схемы азиатской части России. Здесь же демонстрируются картины ветеранов Великой Отечественной войны, работы современных художников, написанные в Сирии.

Фонды Центрального музея Вооруженных сил представили на ней более 20 плакатов периода 1919-1982 годов, включая легендарные "Ты записался добровольцем?" и "Враг у ворот! Все на защиту Петрограда".

Выставка, организованная в рамках действующих последние шесть лет "Дней армейской культуры", будет работать в национальном музее "Алдан-Маадыр" до конца июня.