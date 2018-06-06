РФ изучает вопрос о подаче иска к США в ВТО из-за пошлин на сталь и алюминий

Россия может подать к США иск через Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Новым Светом заградительных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сегодня в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава департамента торговых переговоров министерства экономического развития Максим Медведков.

Он сообщил, что в министерстве сейчас думают над этим, и что подача иска вполне возможна.

Напомним, пошлины на импортную сталь и алюминий США ввели с 23 марта 2018 года. При этом на сталь они выросли сразу на 25 процентов, а на алюминий - на 10 процентов. По словами президента США Дональда Трампа, такое решение было предпринято в качестве меры защиты своих производителей такой продукции, так как иностранная, поступающая в США, реализуется по демпинговым ценам и в результате подрывает американскую промышленность.

Исходя из данных статистики Федеральной таможенной службы, в 2017 году Россия экспортировала в Соединенные Штаты Америки 4,1 миллиона тонн стальной продукции, при этом, по оценкам экспертов рынка, поставки металла именно из России не представляют для США абсолютно никакой опасности, так как за океаном его требуется гораздо больше, чем производится собственными силами.