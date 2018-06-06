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06.06.2018 13:34
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" подорожал до миллиона

Текст: Андрей Полухин
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Историческое событие зафиксировали эксперты агентства "Автостат". Стоимость флагманского внедорожника Ульяновского автозавода, УАЗ "Патриот", достигла без малого миллиона - 999 000 рублей. К счастью, пока лишь в максимальной версии.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Цена "Патриота" выросла с 1 июня на 10 тысяч рублей во всех комплектациях. В результате второго за два месяца подорожания популярный отечественный вездеход теперь нельзя купить дешевле чем за 719 000 рублей.

На такую же сумму выросла стоимость и ульяновского "Пикапа", созданного на той же платформе. Этот автомобиль доступен по цене от 749 000 до 1 065 000 рублей. Сильнее остальных подорожал самый доступный легковой автомобиль производства УАЗ - "Хантер". В начальной комплектации внедорожник теперь стоит 644 900 рублей - на 18 500 больше прежнего.

Напомним, УАЗ "Патриот" (как и "Пикап") предлагается с безальтернативным двигателем объемом 2,7 литра мощностью 135 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В версии за миллион машина получает полный привод, раздаточную коробку с электромеханическим приводом, антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески, системы стабилизации курсовой устойчивости (ESP), контроля тягового усилия (TCS), контроля торможения в повороте, помощи при начале движения на подъеме, гидравлический помощник торможения и режим off-road для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях. 

Фото: Виталий Созинов / ТАСС
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Кроме того, доступны дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, хромированные детали экстерьера, подушка безопасности, электрорегулировка и подогрев наружных зеркал с повторителями сигналов поворотов, электропривод стеклоподъемников, рейлинги на крыше, контейнер запасного колеса, мультируль с круиз-контролем, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигатором и камерой заднего вида, передние и задние парктроники, однозонный климат-контроль, а также подогрев сидений, лобового стекла и рулевого колеса.

Добавим, что блокировка дифференциала заднего моста, предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона и пакет off-road оплачиваются отдельно.

Примечательно, что продажи УАЗ в 2018 году упали за 5 месяцев на 7% на фоне роста рынка в целом на 20%.

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#УАЗ