Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые продаваемые в РФ внедорожники и кроссоверы с пробегом 11:06
Стартовали продажи "внедорожного" седана Lada Vesta Cross 10:28
УАЗ "Патриот" подорожал до миллиона 06.06.2018
На трассе М-11 откроют новый скоростной участок 06.06.2018
07.06.2018 14:37
Рубрика: Российский автопром

Эксперт: У седана Lada Vesta Cross нет соперников в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

В четверг в России стартовали продажи Lada Vesta Cross. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы этой новинки. 

"Хорошие продажи универсала Vesta SW Cross, не только как модного псевдокроссовера, но и как топ-модели явно побудили руководство АвтоВАЗа представить в подобном исполнении и седан. Проект во многом экспериментальный, поскольку подобные модификации в мировой практике встречаются нечасто. Серьезно на эту тему работает только Volvo, да и ее исполнение S60 Сross Country не назвать коммерчески успешным.

Фото: Ренат Закиев/РГ
АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4

Учитывая, что у машины, опять-же, нет прямых соперников, рассуждать о вопросе привлекательности цены можно только относительно обычных исполнений Vesta. На текущий момент машина представлена исключительно в хорошем исполнении Luxe по цене от 763 900 рублей. Это сразу на 78 000 рублей дороже обычной версии седана, но главное, это всего на 7 000 рублей дешевле куда более практичного и, признаемся, более гармоничного и привычного универсала SW Cross. В качестве имиджевой составляющей и для поддержки продаж модели такое исполнение определенно пригодится, но в качестве отдельной модели вряд ли стоит рассчитывать на большие продажи. Хотя автолюбителей с экстравагантным вкусом в России всегда было немало", - отметил журналист.

По его словам, Lada Vesta - это очень удачный проект АвтоВАЗа. 

"Несмотря на то, что Lada Vesta пока уступает в продажах главным соперникам, в частности, корейским, трудно отрицать, что это очень удачный проект. Причем, чем дольше в России сохраняется непростая экономическая обстановка с постоянным ростом цен на автомобили, тем привлекательнее выглядят предложения АвтоВАЗа и тем выше поднимается Vesta в рейтинге продаж. По сути, для не самых богатых автомобилистов, которых в нашей стране большинство, Lada Vesta - это единственный вариант купить новый современный автомобиль с привлекательным дизайном и достаточно богатым оснащением за вменяемые деньги", - рассказал главред "Движка".

Фото: Виктор Смеюха/РГ
Новый универсал Lada Granta сфотографировали во время испытаний

Как отметил Огородников, в этом году у Vesta есть все шансы стать аболютным бесселлером отечественного рынка.

"Каждый год у "Весты" плюс одно место, то есть, по итогам 2018 года модель имеет все шансы возглавить продажи в России.Неудивительно, что АвтоВАЗ делает все, чтобы продолжать развивать успех. Выпуск новых модификаций - чуть ли ни главная составляющая этой работы.

Выпущенный универсал на базе Vesta, фактически не имеющий конкурентов на российском рынке, предсказуемо закрепил успех модели. Причем оказалось, что самая дорогая и самая эффектная псевдовнедорожная версия Cross продается даже лучше. Результат, кстати, типичен для авторынка небогатых стран. В обеспеченных странах бюджетные модели автомобилей часто покупают как переходные - для детей-студентов, научиться ездить жене и т.д., чтобы через год-два пересесть на авто подороже. На развивающихся же рынках новая машина часто является покупкой чуть ни всей жизни, так что люди стараются взять максимально укомплектованный вариант", - добавил главред "Движка".

#Lada