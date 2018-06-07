Эксперт: У седана Lada Vesta Cross нет соперников в России

В четверг в России стартовали продажи Lada Vesta Cross. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил перспективы этой новинки.

"Хорошие продажи универсала Vesta SW Cross, не только как модного псевдокроссовера, но и как топ-модели явно побудили руководство АвтоВАЗа представить в подобном исполнении и седан. Проект во многом экспериментальный, поскольку подобные модификации в мировой практике встречаются нечасто. Серьезно на эту тему работает только Volvo, да и ее исполнение S60 Сross Country не назвать коммерчески успешным.

Учитывая, что у машины, опять-же, нет прямых соперников, рассуждать о вопросе привлекательности цены можно только относительно обычных исполнений Vesta. На текущий момент машина представлена исключительно в хорошем исполнении Luxe по цене от 763 900 рублей. Это сразу на 78 000 рублей дороже обычной версии седана, но главное, это всего на 7 000 рублей дешевле куда более практичного и, признаемся, более гармоничного и привычного универсала SW Cross. В качестве имиджевой составляющей и для поддержки продаж модели такое исполнение определенно пригодится, но в качестве отдельной модели вряд ли стоит рассчитывать на большие продажи. Хотя автолюбителей с экстравагантным вкусом в России всегда было немало", - отметил журналист.

По его словам, Lada Vesta - это очень удачный проект АвтоВАЗа.

"Несмотря на то, что Lada Vesta пока уступает в продажах главным соперникам, в частности, корейским, трудно отрицать, что это очень удачный проект. Причем, чем дольше в России сохраняется непростая экономическая обстановка с постоянным ростом цен на автомобили, тем привлекательнее выглядят предложения АвтоВАЗа и тем выше поднимается Vesta в рейтинге продаж. По сути, для не самых богатых автомобилистов, которых в нашей стране большинство, Lada Vesta - это единственный вариант купить новый современный автомобиль с привлекательным дизайном и достаточно богатым оснащением за вменяемые деньги", - рассказал главред "Движка".

Как отметил Огородников, в этом году у Vesta есть все шансы стать аболютным бесселлером отечественного рынка.

"Каждый год у "Весты" плюс одно место, то есть, по итогам 2018 года модель имеет все шансы возглавить продажи в России.Неудивительно, что АвтоВАЗ делает все, чтобы продолжать развивать успех. Выпуск новых модификаций - чуть ли ни главная составляющая этой работы.

Выпущенный универсал на базе Vesta, фактически не имеющий конкурентов на российском рынке, предсказуемо закрепил успех модели. Причем оказалось, что самая дорогая и самая эффектная псевдовнедорожная версия Cross продается даже лучше. Результат, кстати, типичен для авторынка небогатых стран. В обеспеченных странах бюджетные модели автомобилей часто покупают как переходные - для детей-студентов, научиться ездить жене и т.д., чтобы через год-два пересесть на авто подороже. На развивающихся же рынках новая машина часто является покупкой чуть ни всей жизни, так что люди стараются взять максимально укомплектованный вариант", - добавил главред "Движка".