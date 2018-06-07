Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах России. Уже возбуждены антимонопольные дела, сообщили в ведомстве.

ФАС выдала семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства, производителям направлены рекомендации о необходимости соблюдения правил поведения на рынке, уточняет РИА Новости.

Ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен на топливо проводится во всех регионах. Но особое внимание уделяется Дальнему Востоку.

Ранее Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что считает недопустимым рост цен на бензин и отметил, что на этот счет правительством уже принят ряд решений. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что в мае рост цен прекратился.