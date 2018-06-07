Лукашенко: Приватизация не должна быть обвальной или шоковой

Признавая экономическую целесообразность приватизации и ее эффективность, официальный Минск настаивает на том, что она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, сообщает пресс-служба главы государства.

Отметив, что его коллеге хорошо известны "подходы к приватизации государственной собственности", глава государства высказал предположение, что вряд ли его "взгляды на приватизацию носят некий особый характер и слишком отличаются от тех подходов, которые проповедует Европейский банк".

Президент назвал процессы смены собственников "вполне естественной нормой", и пояснил, что Минск "исходит из того, что, если государство не может управлять какими-то активами, если ему не до этих активов, надо отдать их эффективному" менеджеру.

Глава государства напомнил, что объекты, принадлежащие государству, создавались народом. "И чохом их продать за бесценок - это значит породить несправедливость, взбудоражить народ, который выразит свое недовольство. Поэтому мы хотим, чтобы приватизация не была сферой напряжения в обществе", - прокомментировал свою принципиальную точку зрения Лукашенко.

Передача госсобственности частным инвесторам, убежден президент, должна приносить пользу стране. Ее результатом должны стать хорошая заработная плата для работников приватизированных предприятий, создание новых рабочих мест и регулярные поступления в бюджет государства.

В целом белорусский лидер высоко оценил сотрудничество Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития. "Мы многому научились у вас, используя ваши рекомендации. Благодарны и за инфраструктурные проекты, которые мы реализуем вместе с вами", - сказал он.

За время сотрудничества с Беларусью ЕБРР инвестировал в экономику страны около 2 млрд евро. В 2017 году объем инвестиций составил 163 млн евро. Президента, по его словам, "особенно радует, что банк произвел определенную перенастройку отношений, интересуется государственным сектором и, самое главное, согласен расширять сотрудничество на государственный сектор экономики".





