"Молочный" вопрос обсудят на Совете министров Союзного государства

Актуальность и своевременность обсуждения 13 июня на заседании Совета министров Союзного государства неотрегулированных аспектов поставок белорусской молочной продукции в Россию подтвердил в четверг госсекретарь СГ Григорий Рапота. "Несомненно этот вопрос будет рассматриваться", - заявил он, отвечая на вопрос о том, будет ли тема молока затронута на союзном Совмине.

Рапота пояснил, что введенный Россельхознадзором запрет на поставки некоторых видов белорусской молочной продукции обсуждался в четверг в Москве. В том числе, шла речь о том, являются ли такие действия нарушением договоренностей в рамках СГ.

"Я не хочу забегать вперед. Сегодня встречались министры сельского хозяйства. Завтра будут встречаться вице-премьеры, и, может быть, после этого мы сможем узнать что-то конкретное относительно того, как дальше будут развиваться взаимоотношения в этой области", - сказал Рапота.

Накануне "РГ" уже сообщала, что премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков не исключал, что обе стороны смогут обсудить 13 июня механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами. По его мнению, должна быть выстроена четкая система взаимодействия, способная исключить перебои с поставками продукции. Глава правительства РБ отметил, что белорусская делегация хотела бы поговорить и о сдерживающих факторах при создании совместных сборочных производств белорусской техники на территории РФ.

Минсельхоз РФ в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что рассмотрит вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений.

Судя по всему, госсекретарь Союзного государства тоже настроен оптимистично. По крайней мере, сегодняшняя дискуссия на этот счет, пояснил он, "позволяет надеяться, что мы все-таки избавимся от этих ненужных осложнений в наших отношениях".

Как известно, Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в РФ из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции. Запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции и коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в таре объемом, например, 1-1,5 литра под запрет не попадают.