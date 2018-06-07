Компания OPPO готовится представить свой новый флагманский смартфон, возрождая линейку Find.

Китайский бренд называет устройство "футуристическим и олицетворяющим смартфоны будущего". Не зря в названии фигурирует индекс "Х".

Смартфоны из премиальной линейки OPPO Find всегда отличались конфигурацией высокого уровня, инновационными технологиями и оригинальным дизайном. В 2011 году вышел Find X903 с выдвижной клавиатурой, в 2012 году модель Finder поразила пользователей тонким корпусом (6,55 мм), в 2013 году вышел Find 5 c HD-экраном, а в 2014 Find 7 демонстрировал уникальную скорость зарядки (5 минут = 2 часа телефонных разговоров).

О Find X пока мало, что известно, только слухи и утечки. Смартфон может получить топовый чип Qualcomm Snapdragon 845 и графический процессор Adreno 630, вероятно 6 или даже 8 Гб оперативки. Внутренний накопитель - на 256 Гб.

Предположительно, у модели будет 6,42-дюймовый экран с разрешением 2К. Про основную камеру данные разнятся - то ли тройная, то ли двойная. Упоминался пятикратный оптический зум. Скорее всего, OPPO поддержит тренд и добавит основной камере и фронталке ИИ.

Ожидается, что аккумулятор Find X будет полностью заряжаться за 15 минут. Работать смартфон будет под Android 9.

Насколько достоверны все слухи, мы узнаем 19 июня, когда в Лувре будет презентована новая модель смартфона. Что интересно, накануне Xiaomi хвасталась, что ее модель Mi Mix заняла место в коллекциях нескольких музеев.