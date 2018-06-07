Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис
Ной Хоули закончил сценарий сольника доктора Дума, но ждать скорого выхода фильма не стоит.
На данный момент имеются две довольно весомые причины, почему картину пока не запускают в производство.
Первой из них является плотный рабочий график автора сериалов "Фарго" и "Легион".
В ближайшее время он будет занят работой над астро-драмой о постдепрессии с Дэном Стивенсом и Натали Портман "Бледно-голубая точка". Поэтому, хотя Хоули и студии очень нравится сценарий, поклонникам таланта американского писателя, постановщика, сценариста и визионера, а также Виктора фон Дума в частности, все же стоит запастись терпением.
Однако есть и другая причина, гораздо более серьезная, которая может и вовсе "заморозить" проект. Этой препоной является крупная сделка между компаниями Disney и Fox. Как сообщает SlashFilm, не исключено, что нестандартный политический триллер про доктора Дума может банально не вписаться в экономически прагматичную вселенную блокбастеров от Marvel, и от проекта будет проще отказаться, чем его учитывать в дальнейшем, особенно принимая во внимание консервативные постановки "Фантастической четверки".
И все же Хоули смотрит в будущее с оптимизмом. Он уверяет, что студия, несмотря на треволнения, все же хочет снять фильм, осталось только определиться, когда и где.