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Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис

Новость 07.06.2018, 20:08 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ной Хоули закончил сценарий сольника доктора Дума, но ждать скорого выхода фильма не стоит.

На данный момент имеются две довольно весомые причины, почему картину пока не запускают в производство.

Первой из них является плотный рабочий график автора сериалов "Фарго" и "Легион".

Фото: twitter.com/people
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В ближайшее время он будет занят работой над астро-драмой о постдепрессии с Дэном Стивенсом и Натали Портман "Бледно-голубая точка". Поэтому, хотя Хоули и студии очень нравится сценарий, поклонникам таланта американского писателя, постановщика, сценариста и визионера, а также Виктора фон Дума в частности, все же стоит запастись терпением.

Однако есть и другая причина, гораздо более серьезная, которая может и вовсе "заморозить" проект. Этой препоной является крупная сделка между компаниями Disney и Fox. Как сообщает SlashFilm, не исключено, что нестандартный политический триллер про доктора Дума может банально не вписаться в экономически прагматичную вселенную блокбастеров от Marvel, и от проекта будет проще отказаться, чем его учитывать в дальнейшем, особенно принимая во внимание консервативные постановки "Фантастической четверки".

И все же Хоули смотрит в будущее с оптимизмом. Он уверяет, что студия, несмотря на треволнения, все же хочет снять фильм, осталось только определиться, когда и где.

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