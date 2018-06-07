Путин поставил задачу снизить ставку ипотеки до 7 процентов

Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию говорил о том, что необходимо ориентироваться на ставку по ипотечному кредитованию в восемь процентов, но стремиться при этом нужно к семи процентам.

По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, в настоящее время средняя ипотечная ставка в стране равна 9,73 процента. И сейчас принимается программа, которая позволит снизить процент по ипотеке для отдельных, нуждающихся категорий россиян, в том числе семей с детьми.

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