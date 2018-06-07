СК проверит жалобу ярославцев Путину на отсутствие у "скорой" лекарств

СК проверит жалобу ярославцев во время "Прямой линии" Владимира Путина об отсутствии лекарств у бригад "скорой помощи".

Жительница Ярославля Вера Куприна рассказала, что ее онкобольная мать скончалась от болевого шока из-за отсутствия необходимых лекарств у приехавшей бригады "скорой помощи".

- По данному сообщению органы Следственного комитета РФ по Ярославской области незамедлительно организовали доследственную проверку, - сообщила официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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