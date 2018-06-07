СМИ: КНДР откажется от ядерного оружия в обмен на экономическое развитие

Лидер КНДР Ким Чен Ын может пойти на отказ от ядерного оружия в обмен на экономическое развитие страны и улучшение отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает японская газета The Mainichi Shimbun со ссылкой на свои источники.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоится историческая встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи. Ожидается, что вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова станет одной из главных тем на переговорах сторон.

Издание отмечает, что ядерное оружие довольно дорого обходится Северной Корее, экономика которой и без того испытывает серьезные сложности в связи с международными санкциями.

Вместе с тем многие эксперты продолжают скептически относиться к новостям о готовности Пхеньяна пойти на реальные шаги в направлении денуклеаризации. Ядерное оружие, признаются они, является фактически единственным рычагом в руках руководителя КНДР, с помощью которого он может влиять на мировое сообщество и обеспечивать безопасность существующего режима.

В любом случае, говорят специалисты, даже если Пхеньян пойдет на разоружение, это будет трудоемкий и поэтапный процесс, который потребует определенного количества времени и взаимных уступок. Отказ КНДР от проведения ядерных и ракетных испытаний на своей территории, а также прекращение Северной Кореей производства урана и плутония будет свидетельствовать о начале большого пути.