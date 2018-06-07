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Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex

Новость 07.06.2018, 22:07 | Текст: Генри Достоевский
Фото: instagram.com/blackpills
Фото: instagram.com/blackpills

Для поклонников дистопичного уныния и кибернетических страстей толковые проекты в последнее время на вес золота. Заполучив несколько "Оскаров", пошел к прокатному дну "Бегущий по лезвию 2049", а его дальний родственник "Видоизмененный углерод" был жестоко избит сворой критиков, простивших лишь отдельные элементы шоу. Не говоря уже о вовсе втоптанном в грязь (совершенно незаслуженно) "Немом" Данкана Джонса.

Можно вспомнить и крайне спорного, скажем так, "Призрака в доспехах" или чудовищной унылости "Анона", но такие упоминания грозят последующей лоботомией.

Фото: kinopoisk.ru
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Впрочем, для не особо придирчивых пафосной поступью продолжает шагать мегаломанский бордель андроидов-революционеров "Мир Дикого Запада", а также отдельные проекты амбициями поскромнее.

Однако сайфай-воззвания страждущих были услышаны, и под покровительством зарубежного сервиса Blackpills был выпущен киберпанк-сериал в формате антологии Future Sex, чей трейлер можно без труда найти в соответствующих разделах популярных видеохостингов.

Сценаристом этого стильного шоу, где смешались технократические трупы, неоновый дождь, тела-медианосители, синтетические проститутки и VR-эскапизм, выступил Хэнк Вун, а режиссером - Томас Мойя.

Future Sex состоит из пяти эпизодов, за каждый из которых любой поклонник какого-нибудь "Черного зеркала" и прочего телевизионного киберсплотейшна без раздумий завещает свое тело ради такой неоновой стерильности будущего.

Отдать должное виртуальным снам андроидов, мечтающих не только об овцах, можно непосредственно на сайте сервиса.

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