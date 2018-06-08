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08.06.2018 15:06
Рубрика: Культура

Экс-директор департамента Минкультуры объявлен в международный розыск

Текст: Иван Петров
Басманный районный суд Москвы объявил в международный розыск экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо. Ранее бывший чиновник был заочно арестован по обвинению в мошенничестве.

"Обвиняемый Борис Мазо объявлен в международный розыск. Срок его ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания", - сообщили в пятницу в суде.

Напомним, ходатайство об избрании в отношении Мазо меры пресечения в виде заочного ареста было удовлетворено Басманным райсудом 7 июня. Ранее суд заключил под стражу экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и предпринимателя Никиту Колесникова, являющихся фигурантами того же уголовного дела о мошенничестве.

Всех троих обвиняют в хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По версии следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. По версии следствия, большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные обвиняемым организации.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В рамках этого уголовного дела Эрмитажем заявлен в суд иск о компенсации ущерба к обвиняемым на 856 млн рублей. Как говорится в иске - "в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения".

Стоит напомнить, что все трое упомянутых фигурантов ранее уже были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. В то же время суд освободил чиновника из-под стражи, поскольку он отбыл уже назначенное наказание в период расследования в следственном изоляторе. Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбытия по аналогичным обстоятельствам. Колесникова Дорогомиловский суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно.

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