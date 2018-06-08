Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли-2018

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду "Конн Смайт Трофи", вручаемую самому ценному игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В 24 матчах Кубка Стэнли-2018 Овечкин набрал 27 (15+12) очков. При этом Александр установил снайперский рекорд "Вашингтона" по голам в одном плей-офф.

Главным конкурентом Овечкина в борьбе за трофей был его соотечественник Евгений Кузнецов, ставший в итоге лучшим бомбардиром плей-офф с 32 (12+20) баллами в 24 встречах.

Напомним, "Вашингтон" завоевал Кубок Стэнли впервые за 43 года существования клуба. В финальной серии "Кэпиталз" одолели "Вегас" (4:1). Решающим стал пятый матч противостояния в Лас-Вегасе, который гости выиграли со счетом 4:3. Одна из заброшенных шайб - на счету Овечкина.