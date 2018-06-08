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08.06.2018 14:58
Проект: В регионах

Высотки на улице Крымской весны: "Жигулина роща" официально открылась

Текст: Семен Тихий
Российская газета - Неделя - Крым №7586 (123)
"Жигулина роща" распахнула двери для покупателей - самый современный микрорайон Симферополя принимает жильцов!
Открытие "Жигулиной рощи" стало настоящим праздником для горожан. Фото: Семен Тихий/ РГ Открытие "Жигулиной рощи" стало настоящим праздником для горожан. Фото: Семен Тихий/ РГ
Открытие "Жигулиной рощи" стало настоящим праздником для горожан. Фото: Семен Тихий/ РГ

Первый пусковой комплекс первой очереди готов. Застройщик микрорайона ООО "Столичная коммерческая группа" и генподрядчик группа компаний "Владоград" устроили в честь этого праздник на улице Крымской весны, 1, - такой адрес получили первые высотки "Жигулиной рощи". Гостей мероприятия развлекали музыканты и артисты.

Церемонию открытия провел гендиректор "Столичной коммерческой группы" Эдуард Гривковский, он перерезал символическую красную ленту.

Фото: Семен Тихий/РГ

- Совсем скоро вместе с новыми кварталами здесь появятся школа и детсады, - рассказал он. - Спасибо проектировщикам, инженерам и строителям за такой прекрасный новый район.

Владельцы квартир и те, кто только присматривается к "Жигулиной роще", оценили инфраструктуру - уже готовы детская площадка и огороженное футбольное поле, везде - скамейки. Маленькие крымчане остались довольны, тестирование дворовых развлечений прошло на ура.

Довольны и взрослые: они смогли оценить качество новых домов, прокатиться на современных лифтах и насладиться видом на город, открывающимся из окон "Жигулиной рощи".

А всего в сотне метров отсюда строят современную школу XXI века. Там будут учиться 1100 детей. Если мест для всех школьников района не хватит, предусмотрена вторая очередь строительства.

- Надеюсь, открытие принесло вам много ярких эмоций, - обратилась к гостям мероприятия директор по продажам и маркетингу компании "Владоград" Анастасия Степура. - Спасибо жителям микрорайона за то, что доверили нам свои желания и выбрали "Жигулину рощу". Совсем скоро прямо здесь появится новый офис продаж новых квартир.

А если кто-то сомневается в том, где в Крыму приобрести новое жилье, вот еще несколько фактов.

Квартиры в "Жигулиной роще" можно купить в ипотеку, в том числе военную, и в рассрочку. Поддерживаются все государственные программы, а также использование материнского капитала. Жителям микрорайона не нужно думать о том, куда поставить автомобиль, в какой детский сад или школу устроить ребенка, как совместить шоппинг с плотным графиком работы. Концепция "Жигулиной рощи" - город в городе - предполагает все и сразу.

Справка

Общая площадь жилого микрорайона "Жигулина роща" составляет 42 гектара, там построят более 400 000 квадратных метров комфортабельного жилья и создадут собственную инфраструктуру: общеобразовательную школу, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для детей и взрослых, школу искусств для развития юных талантов, магазины и сервисные центры. В шаговой доступности самый крупный в Крыму торгово-развлекательный комплекс "Меганом". До центра Симферополя - менее 5 километров, до аэропорта - около 10.

Площадь квартир - от 36 до 90 квадратных метров. Стоимость - от 49 тысяч рублей за квадратный метр.

 

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