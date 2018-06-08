Жители Челябинской области поздравляют своего земляка хоккеиста Евгения Кузнецова с престижным трофеем: вместе с Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым в составе клуба "Вашингтон" он стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

"Женя, так держать! Сотни тысяч челябинских мальчишек и взрослых болельщиков восхищаются тобой и желают покорения новых спортивных вершин!", - говорится в поздравительной телеграмме губернатора Челябинской области (и по совместительству президента ХК "Трактор") Бориса Дубровского.

Отметим, команда "Вашингтон Кэпиталс" впервые в своей истории одержала победу в чемпионате. И немалый вклад в этот триумф внес воспитанник челябинского "Трактора": Евгений Кузнецов с 32 очками стал лучшим бомбардиром плей-офф.

"Евгений в очередной раз доказал высочайший уровень челябинского и российского хоккея. Им гордится город, Южный Урал и вся страна", - отметили в уральском клубе.

Еще одним достижением Евгения стало повторения рекорда легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки: это было давней мечтой уральца, и теперь она сбылась. В четвертом матче финальной серии Кузнецов отдал четыре голевые передачи.