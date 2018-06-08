Skoda вывела на тесты "заряженный" Kodiaq

Компания Skoda начала дорожные испытания "заряженного" кроссовера Kodiaq. Об этом свидетельствуют свежие шпионские фотографии, сделанные на гоночной трассе Нюрбургринг.

По данным Autocar, Kodiaq vRS получит турбодизель 2.0 TDI, мощность которого составит 240 л.c. Силовой агрегат позволяет разгонять машину до "сотни" за 6,5 секунды, а его максимальная скорость составит 230 км в час. Отметим, что этот же мотор устанавливается на самую мощную версию Volkswagen Tiguan.

Ориентировочные сроки появления Skoda Kodiaq vRS в продаже пока не называются.

Напомним, в конце апреля чехи объявили все цены на Kodiaq российской сборки. Модель можно купить от 1 339 000 рублей за авто с двигателем 1,4 литра TSI (125 л.с.), передним приводом и механической коробкой передач в базовой комплектации Active.

На выбор предлагаются версии с бензиновыми и дизельным двигателями объемами 1,4 л и 2,0 л мощностью от 125 до 180 л.с.

Skoda представила Kodiaq осенью 2016 года. Модель построена на модульной платформе MQB концерна Volkswagen. Это же шасси использовалось при создании, например, Volkswagen Atlas (Teramont) и Tiguan.

В мае этого года российские дилеры марки реализовали 5973 автомобиля - на 20% больше, чем годом ранее. Бестселлером чешского бренда по-прежнему остается компактный лифтбэк Rapid - на нем остановил свой выбор 2821 покупатель (+17%). Kodiaq разошелся тиражом в 780 единиц.