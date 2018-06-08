Трамп назвал хоккеиста Овечкина "суперзвездой"

Президент США Дональд Трамп поздравил команду хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", выигравшую Кубок Стэнли - приз, ежегодно вручаемый победителю серии плей-офф НХЛ.

"Поздравляю "Вашингтон Кэпиталз" с отличной игрой и победой, - написал Трамп в своем Twitter. - Капитан команды Алекс Овечкин, показавший замечательную игру - настоящая суперзвезда".

Команда "Вашингтон Кэпиталз" получила Кубок Стэнли впервые в истории, разгромив в финальной серии команду "Вегас" со счетом 4:1. Александр Овечкин стал первым россиянином, который выиграл Кубок Стэнли в ранге капитана команды.

Овечкин провел в НХЛ 1124 игры. Он стал третьим игроком в истории клуба, забросившим более 600 шайб в регулярных сезонах, прежде чем получил Кубок Стэнли.