Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что обсуждать варианты повышения пенсионного возраста сейчас преждевременно, следует дождаться, когда правительство внесет соответствующий документ на рассмотрение парламента.

"Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму", - сказал он ТАСС.

По мнению Володина, говорить сейчас о каких-то возможных вариантах повышения пенсионного возраста рано, та информация, которая появляется в СМИ, "это, скорее всего, какие-то варианты экспертов". "Комментировать их не очень корректно, возможно, что-то из этого в принципе никто не рассматривает", - добавил спикер Госдумы.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники в кабмине сообщил, что за основу будет принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Источники издания утверждают, что новая концепция будет утверждена на следующей неделе.

Накануне тема повышения пенсионного возраста была затронута в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства Путин признался, что к этому вопросу относится очень осторожно и добавил, что ключевая задача в системе пенсионного обеспечения на сегодня - повышение доходов пенсионеров и снижение за счет этого уровня бедности в стране.