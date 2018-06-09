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09.06.2018 07:32
Рубрика: В мире

Японские СМИ сообщили о возможной встрече Абэ и Ким Чен Ына в России

Текст: Александр Ленин

Владивосток может стать площадкой для первой встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Главы государств приглашены на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 11 по 13 сентября. Первым лицам Японии и Северной Кореи будет удобно провести переговоры на территории третьего государства, отмечает информагенство Киодо.

Японские СМИ стали всерьез обсуждать возможность организации встречи между Синдзо Абэ и Ким Чен Ыном после заявления главы японского правительства о готовности лично пообщаться с руководителем КНДР. Абэ рассказал об этом 7 июня в Вашингтоне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам политика, он заинтересован в решении проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Примечательно, что накануне встречи американского президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном стали появляться новости об оживлении японо-северокорейских контактов. Токио и Пхеньян могут в самое ближайшее время организовать неофициальные консультации в Монголии.

Японские журналисты со ссылкой на правительственные источники сообщают, что переговоры сторон пройдут сразу после саммита Дональдом Трампа с Ким Чен Ыном. В настоящее время указанный вопрос активно прорабатывается.

Фото: ASSOCIATED PRESS
СМИ: В КНДР элита пользуется американскими гаджетами

Известно, что японские и северокорейские дипломаты с 14 по 15 июня будут находиться в монгольской столице, где состоится международная конференция "Улан-Баторский диалог по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии".

Японская сторона будет пристально следить за предстоящей 12 июня встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Так, для сбора достоверных и актуальных данных по американо-северокорейскому саммиту на высшем уровне в Сингапур уже 10 июня командируют генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Основной задачей японских высокопоставленных чиновников станут контакты с американской стороной. Не исключено, что Яти будет плотно взаимодействовать там с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Последний будет сопровождать Трампа в поездке в Сингапур.

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