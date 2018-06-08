Япония будет собирать информацию о встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Для этого официальный Токио командирует на место встречи генерального секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) Сетаро Яти и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на генсека кабинета министров Японии Есихидэ Сугу.

Оба представителя Токио будут находиться в Сингапуре с 10 июня. Как полагает местная пресса, основной задачей высокопоставленных чиновников станут контакты с американской стороной и отслеживание ситуации на месте.

Впрочем, Есихидэ Суга не стал разглашать детали предстоящей командировки Яти и Канасуги. По словам генсека правительства, он не обладает информацией относительно того, с кем из представителей США будет встречаться в Сингапуре Сетаро Яти. Однако журналисты предполагают, что генсек национального Совбеза будет плотно взаимодействовать с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Последний должен сопровождать Дональда Трампа в поездке. Накануне глава японского СНБ и Болтон провели отдельную встречу в Вашингтоне.

Добавим, премьер-министр Японии Синдзо Абэ 7 июня по пути на саммит G7 в Канаду сделал остановку в Вашингтоне, где провел плодотворные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Японский политик пожелал хозяину Белого дома удачного саммита в Сингапуре и напомнил ему о существовании проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Руководитель японского кабмина настаивал на необходимости не ослаблять санкционное давление на Пхеньян до тех пор, пока не будет достигнута денуклеаризация Корейского полуострова. Японские журналисты утверждают, что Трамп и Абэ детально обсудят итоги саммита лидеров США и КНДР в ходе телефонного разговора.