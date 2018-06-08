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08.06.2018 01:39
Рубрика: В мире

Премьер Японии выразил желание лично встретиться с Ким Чен Ыном

Текст: Александр Ленин

Глава японского правительства Синдзо Абэ заинтересован в личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе переговоров с главой Северной Кореи политик намерен обсудить проблему похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

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Как передает телерадиокомпания NHK, о своем желании Абэ рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам общения с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Абэ сделал остановку в американской столице по пути в Канаду, где 8-9 июня состоится саммит G7.

Руководитель правительства Японии обсудил с Трампом северокорейскую проблематику накануне встречи хозяина Белого дома с главой Северной Кореи. Общение первых лиц США и КНДР пройдет 12 июня в Сингапуре.

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"Для моего кабинета урегулирование проблемы похищенных является наиважнейшей задачей", - подчеркнул Абэ. По его словам, в конечном итоге решение проблемы похищенных должно быть достигнуто в ходе переговоров японского премьера с Ким Чен Ыном.

Впрочем, Синдзо Абэ выступил за необходимость продолжать санкционное давление на Пхеньян до тех пор, пока окончательно не будет достигнута денуклеаризация Корейского полуострова. Он выразил надежду на успех переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, которые, по словам Абэ, должны принести мир и стабильность Северной Азии.

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