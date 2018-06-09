МИД России: Вопрос присоединения РФ к G8 неактуален

Политики говорят о возможности присоединения России к G8 в целях самопиара и для привлечения внимания к "выдыхающемуся" формату "семерки". Об этом сообщил по журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

"Я не думаю, что эта тема сохранит какую-то актуальность на ближайшую или среднесрочную перспективу, - отметил Рябков. - Я думаю, это делается отчасти в интересах самопиара, отчасти для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому самому семерочному формату, который очевидным образом выдыхается политически и экономически".

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп высказался в поддержку присоединения России к составу международного клуба и перехода тем самым к формату G8. Инициативу президента США поддержал и итальянский премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подчеркнув, что "возвращение России (в "Группу семи", - прим. "РГ") - в интересах каждого".

Напомним, что отказ государств объединения принимать участие в саммите вместе с Россией был вызван событиями 2014 года в Крыму.