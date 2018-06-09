МВД разработало инструкции для иностранцев во время ЧМ-2018

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Самое главное в инструкции касается того, что можно, а что нельзя проносить на стадион. Например, запрещены так называемые вувузелы - специальные приспособления в форме большого рожка для извлечения звуков. Зато разрешены горны и дудки.

Под строгим запретом оружие, пиротехника, красящие вещества, алкоголь, напитки в стеклянной таре, если в пластиковой бутылке - то не более полулитра. На стадион не допустят пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистскую символику, лазерные устройства, фонари, громоздкие предметы.

Не разрешат проход в пьяном виде, "оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность", не позволят скрывать свои лица масками, оскорблять других болельщиков, в том числе при помощи баннеров и плакатов, обнажать интимные части тела.

Животные тоже под запретом, за исключением собак-проводников, но они должны быть обязательно в намордниках.

Нарушителям правил будет грозить штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении правил иностранца могут выдворить из страны.

Иностранцы и лица без гражданства, которые не стали на миграционный учет в городах проведения чемпионата мира, заплатят штраф от 2 до 5 тысяч рублей, в противном случае их выдворят из России. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях сумма штрафа - от 5 до 7 тысяч. Граждан России и иностранцев, поселившихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, зарегистрируют сами администраторы этих мест. Те, кто остановился в частном секторе, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства в течение трех суток после прибытия. Они или собственники квартиры обязаны предоставить необходимые документы в территориальные органы МВД.

За нарушение правил регистрации хозяевам квартир грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Юридическим лицам - от 400 до 500 тысяч рублей.

Гости страны могут не становиться на учет, если приехали в любой из 11 городов чемпионата на срок менее суток. Исключения составляют иностранные гости, разместившиеся в гостиницах. От футболистов, принимающих участие в чемпионате мира, также никто не будет требовать постановки на миграционный учет. Это относится и к представителям Международной федерации футбола (ФИФА).

Подтвердить право болельщика на въезд и пребывание в России, а также выезд из страны в указанный период призван паспорт болельщика (Fan ID). Такую карту должен получить каждый владелец билета на матчи.

Наличие паспорта болельщика обязательно для безвизового въезда в РФ и выезда из страны иностранцев и лиц без гражданства в период с 4 июня по 25 июля. Документ является именным, оформляется бесплатно (один раз на каждого зрителя) и представляет собой заламинированный бланк.

С 4 июня начал действовать безвизовый режим для транзита через Белоруссию на время чемпионата мира. Им можно также воспользоваться только при наличии паспорта болельщика (и гражданского паспорта).

Если болельщик не успел получить в России оригинал своего Fan ID, нужно предъявить его электронную версию. Еще нужна медицинская страховка, без нее болельщику могут отказать во въезде в Белоруссию и в транзите через территорию страны в Россию.

При въезде в РФ каждому иностранцу выдается миграционная карта, ее надо держать при себе в течение всего срока пребывания в стране. Если болельщик потеряет или испортит карту, ему нужно будет получить дубликат в подразделении по вопросам миграции МВД по месту своего нахождения. Однако принимающей стороне (гостиница, собственник квартиры и т.д.) не могут отказать в приеме документов для постановки иностранного гостя на учет даже в случае отсутствия миграционной карты.

Инструкции, которые министерство направило в посольства, размещены также на официальном сайте МВД РФ в тематическом разделе "Fifa-2018. Информация для болельщиков".

Такие же памятки можно найти и на сайтах управлений МВД российских субъектов, где будет проходить чемпионат. В них говорится о правилах заполнения уведомления о своем прибытии в РФ, о списках документов для регистрации по месту жительства, о том, куда обращаться для регистрации или для постановки на учет по месту пребывания.