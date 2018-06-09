Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
09.06.2018 13:04
Рубрика: Спорт

МВД разработало инструкции для иностранцев во время ЧМ-2018

МВД России направило инструкции для болельщиков в посольства стран-участниц чемпионата мира по футболу и других государств. По сути, это - памятка, как правильно себя вести в нашей стране и избежать проблем, в том числе с полицией.
Текст: Михаил Фалалеев

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Самое главное в инструкции касается того, что можно, а что нельзя проносить на стадион. Например, запрещены так называемые вувузелы - специальные приспособления в форме большого рожка для извлечения звуков. Зато разрешены горны и дудки.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Распределено более 100 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018

Под строгим запретом оружие, пиротехника, красящие вещества, алкоголь, напитки в стеклянной таре, если в пластиковой бутылке - то не более полулитра. На стадион не допустят пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистскую символику, лазерные устройства, фонари, громоздкие предметы.

Не разрешат проход в пьяном виде, "оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность", не позволят скрывать свои лица масками, оскорблять других болельщиков, в том числе при помощи баннеров и плакатов, обнажать интимные части тела.

Животные тоже под запретом, за исключением собак-проводников, но они должны быть обязательно в намордниках.

Нарушителям правил будет грозить штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении правил иностранца могут выдворить из страны.

Иностранцы и лица без гражданства, которые не стали на миграционный учет в городах проведения чемпионата мира, заплатят штраф от 2 до 5 тысяч рублей, в противном случае их выдворят из России. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях сумма штрафа - от 5 до 7 тысяч. Граждан России и иностранцев, поселившихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и туристских базах, зарегистрируют сами администраторы этих мест. Те, кто остановился в частном секторе, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства в течение трех суток после прибытия. Они или собственники квартиры обязаны предоставить необходимые документы в территориальные органы МВД.

За нарушение правил регистрации хозяевам квартир грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Юридическим лицам - от 400 до 500 тысяч рублей.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Гости страны могут не становиться на учет, если приехали в любой из 11 городов чемпионата на срок менее суток. Исключения составляют иностранные гости, разместившиеся в гостиницах. От футболистов, принимающих участие в чемпионате мира, также никто не будет требовать постановки на миграционный учет. Это относится и к представителям Международной федерации футбола (ФИФА).

Подтвердить право болельщика на въезд и пребывание в России, а также выезд из страны в указанный период призван паспорт болельщика (Fan ID). Такую карту должен получить каждый владелец билета на матчи.

Наличие паспорта болельщика обязательно для безвизового въезда в РФ и выезда из страны иностранцев и лиц без гражданства в период с 4 июня по 25 июля. Документ является именным, оформляется бесплатно (один раз на каждого зрителя) и представляет собой заламинированный бланк.

С 4 июня начал действовать безвизовый режим для транзита через Белоруссию на время чемпионата мира. Им можно также воспользоваться только при наличии паспорта болельщика (и гражданского паспорта).

Если болельщик не успел получить в России оригинал своего Fan ID, нужно предъявить его электронную версию. Еще нужна медицинская страховка, без нее болельщику могут отказать во въезде в Белоруссию и в транзите через территорию страны в Россию.

При въезде в РФ каждому иностранцу выдается миграционная карта, ее надо держать при себе в течение всего срока пребывания в стране. Если болельщик потеряет или испортит карту, ему нужно будет получить дубликат в подразделении по вопросам миграции МВД по месту своего нахождения. Однако принимающей стороне (гостиница, собственник квартиры и т.д.) не могут отказать в приеме документов для постановки иностранного гостя на учет даже в случае отсутствия миграционной карты.

Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

Инструкции, которые министерство направило в посольства, размещены также на официальном сайте МВД РФ в тематическом разделе "Fifa-2018. Информация для болельщиков".

Такие же памятки можно найти и на сайтах управлений МВД российских субъектов, где будет проходить чемпионат. В них говорится о правилах заполнения уведомления о своем прибытии в РФ, о списках документов для регистрации по месту жительства, о том, куда обращаться для регистрации или для постановки на учет по месту пребывания.

Новости чемпионата
Курильщиков на стадионах не стали приравнивать к футбольным хулиганам 13:56
Городской транспорт Ростова к ЧМ-2018 заработает в ночном режиме 13:45
Самарскую набережную перед ЧМ-2018 украсят восемь огромных матрешек 13:27
Под Ярославлем реконструируют футбольный матч 1914 года 13:07
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале 12:21

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам 08.06.2018

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам

Для России большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, прибывающих для участия в чемпионате мира. Об этом заявил президент РФ в видеообращении к поклонникам футбола

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018 08.06.2018

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018

Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018 08.06.2018

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018

Модели, певицы, журналистки - мы собрали для вас самых "горячих" жен и подруг футболистов. На чемпионате мира им предстоит особо тяжелая задача