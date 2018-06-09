Путин встретится в Китае с пятью президентами

У российского президента Владимира Путина запланированы встречи с руководителями шести государств "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартует в китайском городе Циндао.

Так, в частности, у российского лидера запланированы двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, с которым будут затронуты сразу несколько вопросов региональной повестки, включая тему "ядерной сделки". Кроме того, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор зайдет и о строительстве атомной станции "Бушер" и о других совместных проектах.

Кроме того, 9-10 июня у Путина запланированы встречи с президентами Пакистана Мамнуном Хуссейном, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном и Монголии Халтмаагийна Буттулги. Кроме того, на саммите предусмотрена трехсторонняя встреча лидеров России, Монголии и Китая, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уже прибыл в Циндао и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом российский президент стал первым обладателем Ордена дружбы КНР.