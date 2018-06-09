"Химки" - второй финалист баскетбольной Единой лиги

Несмотря на то, что в регулярном сезоне казанцы финишировали вторыми, а "Химки" были только шестыми, у специалистов именно подмосковная команда считалась фаворитом второго полуфинала. Подопечные греческого специалиста Георгиоса Барцокаса долгое время разрывались на два фронта, выступая еще и в затяжном турнире Евролиги, где впервые в своей истории пробились в плей-офф и там выдали шикарную по напряжению серию против ЦСКА, где сильнее все-таки были армейцы. Правда, то противостояние изрядно подпортила судейская некомпетентность.

Ну а самый главный предматчевый фактор в пользу "Химок" - наличие в составе такого уникального игрока, как атакующий защитник Алексей Швед, способного практически в одиночку решить исход любой встречи. Он является главным претендентом на звание MVP сезона, что полностью подтвердил в пятничный московский вечер на арене "ВТБ Ледовый дворец". Швед набрал 36 (!) очков - это рекорд для матчей плей-офф Единой лиги за все время существования турнира. При этом в первой половине Алексей принес команде 21 очко.

Если не считать нескольких эпизодов из стартовой четверти и крошечного отрезка во второй десятиминутке, то "Химки" лидировали весь матч. Фактически игра была сделана на 37-й минуте, когда после трехочкового попадания Чарльза Дженкинса подмосковные баскетболисты повели с разницей в 14 очков - 72:58. Запоздалая погоня УНИКСа заметно оживила концовку, но команда класса "Химок" полностью растерять ранее добытое солидное преимущество просто не могла, хотя заставила понервничать своих многочисленных почитателей, прибывших на матч из разных уголков Подмосковья.

Персональная статистика Шведа более чем впечатляет: 38 с половиной минут чистого времени на площадке из 40, шесть попаданий из-за дуги, 8 из 10 реализованных штрафных, плюс суммарно 8 эпизодов, когда соперник был вынужден сфолить на этом игроке. Помимо Алексея, в составе победителей двузначными цифрами в графе "результативность" отличился Чарльз Дженкинс (12). Еще отметим 8 подборов Малькольма Томаса.

- Я только после игры узнал от журналистов, что побил рекорд результативности плей-офф Единой лиги, - признался Алексей Швед. - За своей личной статистикой я не особенно слежу, поскольку для меня главное - командный результат. А о каких-то персональных рекордах узнаю, как правило, от знакомых, от родственников и друзей, из прессы.

Помимо выхода в финал Единой лиги, "Химки" добились гарантированного места в Евролиге на будущий сезон 2018/19. Одно место было заранее забронировано за ЦСКА как за обладателем лицензии "А", а классическая российская вакансия фактически разыгрывалась в матче "Химки" - УНИКС. Так что независимо от исхода финала Единой лиги, сезон для подмосковного коллектива можно уже признать успешным.

Где будем смотреть

10 июня, воскресенье

"Матч ТВ"

18.55. "Химки" (Московская обл.) - ЦСКА. Финал. Прямая трансляция.