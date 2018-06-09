"Яблоко" не сумело выдвинуть кандидата в мэры Москвы

Конференция московского регионального отделения партии "Яблоко" продолжалась всю ночь и закончилась ранним утром 9 июня, но так и не смогла определиться с кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Исполком федерального бюро "Яблока" рассматривал заявки от потенциальных кандидатов: среди них был лидер московского отделения Сергей Митрохин, обратившийся в исполком напрямую, а также глава Гагаринского муниципального округа Москвы Елена Русакова и глава округа Якиманка Андрей Морев - эти кандидатуры просили согласовать 225 муниципальных депутатов и членов "Яблока".

Андрей Морев, однако, отказался от участия в выборах в пользу Елены Русаковой, и ее кандидатура в итоге была согласована на заседании исполкома. "Сергею Митрохину было принято решение в согласовании отказать, поскольку он неоднократно публично критиковал праймериз и высказывал необоснованные обвинения в адрес федерального руководства "Яблока". Такое поведение исполком счел нанесением партии политического ущерба", - сообщили в пресс-службе.

С такой позицией согласился и председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский, а председатель партии Эмилия Слабунова сочла Русакову компромиссной фигурой. Делегаты конференции, впрочем, настояли на том, что Митрохин все же должен претендовать на выдвижение.

В итоге в бюллетень его включили вместе с Русаковой и он победил, набрав больше голосов. Но решение о его выдвижении так и не приняли, поскольку кандидатуру Митрохина не согласовал исполком. Теперь этот вопрос вынесут на заседание бюро партии, после чего снова соберется региональная конференция и попытается определиться с кандидатом окончательно.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Как сообщили вчера в Мосгоризбиркоме, документы на выдвижение своих кандидатур уже подали семь человек, включая действующего градоначальника Сергея Собянина. Он идет на выборы как самовыдвиженец.