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09.06.2018 22:57
Рубрика: Спорт

Роналду и Месси прилетели в Россию

В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу-2018. Сегодня в нашу страну прилетели делегации Португалии и Аргентины вместе с Криштиану Роналду и Лионелем Месси соответственно.
Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Футболисты сборной Аргентины спускаются по трапу самолета (Месси - пятый снизу). Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Футболисты сборной Аргентины спускаются по трапу самолета (Месси - пятый снизу). Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Вечером в субботу в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился борт с португальцами, которых встречали "Подмосковными вечерами" и караваем. Главная звезда действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду, похоже, остался доволен таким приемом. Но сейчас игрокам не до развлечений: уже совсем скоро, 15 июня, сборная Португалии начнет выступление на мировом первенстве матчем с испанцами. 20 июня в Москве подопечные Фернанду Сантуша встретятся с Марокко, а завершат групповой этап матчем 25 июня в Саранске против команды Ирана. Тренироваться португальцы будут на подмосковной базе "Сатурн" в Кратове.
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Выбрали, напомним, Московскую область и аргентинцы, чей самолет приземлился в Жуковском несколькими часами позже португальского. В составе южноамериканской делегации прибыл, разумеется, и Лионель Месси. Однако, стоит отметить, в последний момент тренерскому штабу "альбиселесты" пришлось вносить коррективы в заявку из-за того, что накануне на тренировке в Барселоне порвал "кресты" полузащитник Мануэль Лансини. Вместо него в Россию прилетел Энцо Перес.

Аргентинцы будут жить в Бронницах и проводить тренировки на стадионе местной СДЮШОР. Как ранее сообщалось, Месси и компания устроятся в полном достатке: для его команды уже заготовили три тонны продуктов питания - очевидно, с расчетом на то, что игроки будут оставаться в России как можно дольше. Это кажется вполне вероятным, учитывая, что Аргентину причисляют к фаворитам ЧМ-2018.

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