Тульский экс-губернатор вышел на свободу по УДО

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, осужденный за взятку, освободился условно-досрочно. 9 июня вступило в законную силу постановление суда от 29 мая об освобождении от дальнейшего отбывания наказания, сообщила "РГ" пресс-секретарь судебного департамента региона Ольга Дячук.

Сегодня утром Дудка покинул Донскую колонию №1, в которой отбывал наказание, - подтвердила "РГ" пресс-секретарь Тульского управления ФСИН Маргарита Риммар.

В суде адвокат Дудки Наталья Сенюшина мотивировала ходатайство о его досрочном освобождении примерным поведением осужденного и уважением к труду, а также "нормам и правилам человеческого общежития". В колонии экс-губернатор помимо прочего активно участвовал в бесплатных работах по благоустройству территории, а также занимался оформлением наглядной агитации отряда и колонии. Каждые два месяца получал поощрения, всего за время пребывания в колонии бывшего высокопоставленного чиновника поощряли 25 раз. К тому же он полностью выплатил назначенный судом штраф - 900 тысяч рублей и имеет на иждивении двух детей, которые нуждаются в его помощи и воспитании.

Тульский прокурор по надзору по соблюдению законов в исправительных учреждениях против освобождения Вячеслава Дудки по УДО не возражал. Сам осужденный в процессе не участвовал - написал заявление рассмотреть без него.

Суд под председательством судьи Клавдии Кучеренко признал аргументы адвоката достаточными, ходатайство удовлетворил. Экс-губернатор вышел на свободу, теперь ему предстоит регулярно являться на регистрацию в полицию. Кроме того, без уведомления правоохранительных органов он не может изменить постоянное место жительства.

Напомним, Вячеслав Дудка в 2013 году за взятку в 40 миллионов рублей был приговорен к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в 900 тысяч рублей.