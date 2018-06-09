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09.06.2018 21:33
Рубрика: Легковые авто

В Москве начали снижаться цены на бензин

Текст: Елена Березина

Стоимость бензина и дизельного топлива в столице начала снижаться. Такую динамику показали данные мониторинга Московской топливной ассоциации с 4 по 9 июня.

Тренд проявился впервые за три месяца, до этого средневзвешенные цены на АЗС только росли. Так, на этой неделе литр Аи-95 подешевел на 8 копеек - до 45,83 рубля, литр Аи-92 - на 7 копеек, до 42,52 рубля, а литр дизельного топлива - на 5 копеек, до 44,35 рубля.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ФАС усилила контроль за ценами на бензин

В Минфине рассчитывают, что российские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время снизят оптовые цены на топливо. Как заявил накануне директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, это произойдет из-за снижения акцизов 1 июня.

Как только начнут снижать оптовые цены, за ними должны последовать и розничные.

#бензин