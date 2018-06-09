В зоопарке Пензы животным сделали креативную стрижку к ЧМ-2018

К началу ЧМ-2018 приготовились даже обитатели пензенского зоопарка. У них на боках теперь можно разглядеть отчетливые очертания футбольного мяча. Такую необычную стрижку им сделали специально в преддверие мундиаля.

Давно запланированная гигиеническая процедура для альпак - родственников верблюдов плавно перетекла в креативный грумминг.

- Жеребенок по кличке Индус, как и почти вся мужская половина человечества, с нетерпением ждет главного спортивного события года. В знак солидарности с нашей командой, на его крупе появился симпатичный футбольный мяч, - сообщила администрация зоопарка на своей страничке в соцсети.

Подруга альпака Эльза и хотела бы присоединиться к модному течению, но не смогла. Ее шерсть оказалась более густой и пушистой, поэтому от затеи оставить на ней художественные рисунки пришлось отказаться.

Ветеринары пояснили, что стрижка необходима животным летом и носит гигиенический характер. Лишние штрихи никак не повредят зверям, но могут привлечь внимание футбольных болельщиков.

В Пензе уже забронировано около трех тысяч мест для иностранцев, собирающихся на мундиаль в Россию. Среди них больше всего иранцев. Они приедут поддержать свою сборную, которая уже прилетела в Россию, ей предстоит выйти на поле в соседнем Саранске.