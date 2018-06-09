Уволенная из-за фото в купальнике омская учительница не хотела огласки

Омская учительница истории, которую уволили из школы после рекламной фотосессии в купальнике, сожалеет о вторжении в ее личное пространство.

Она училась на курсах моделей "для себя", но не работала моделью и не хотела, чтобы ее "личное стало публичным", рассказала педагог РИА Новости.

Как сообщала "РГ", 26-летней учительнице предложили уволиться из школы №7 после того, как в сеть попали ее фотографии в купальнике. Снимки были сделаны на модельных курсах, и по условиям договора агентство имело право их публиковать.

В мэрии Омска заявили, что такими фото учительница нанесла ущерб имиджу школы, и позирование в купальнике не соответствует высокому званию педагогического работника.