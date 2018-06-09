Россияне назвали идеальный автомобиль

Эксперты опросили российских автолюбителей и выяснили, какие машины они считают для себя идеальными.

Оказалось, что предпочтения мужчин и женщин разделились. Так, первые выбирают японский бренд Toyota, а прекрасный пол - немецкий BMW. За этих производителей отдали голоса 13,5% и 15,4% проголосовавших соответственно.

Россияне уверены, что хороший автомобиль не может быть дешевым: 68,3% респондентов отметили, что идеальный автомобиль должен стоить более миллиона рублей.

По мнению опрошенных, родиной самых желанных машин являются Германия и Япония. Женщины сильнее мужчин (45,1% к 34,0% опрошенных) склонны считать немецкие авто лучшими.

В то же время 7,5% мужчин считает российские машины идеальным видом транспорта. А все из-за высокой ремпригодности и низкой стоимости запчастей.

34,2% мужчин и 20,8% полагают, что двигатель идеальной машины должен выдавать 200 лошадиных сил, 80,6% женщин и 69,4% мужчин придерживаются мнения, что АКПП гораздо комфортнее, чем механика.

Что касается типа автомобиля мечты, то это либо внедорожники (36,9%), либо седаны (27,1%). На третьем месте с большим отрывом хэтчбеки (13,9%). Причем женщины чаще выбирали внедорожники - 43,8% против 34,8% мужчин.

Самые популярные цвета - белый и черный. При этом многим водителям все равно, какого цвета машина, лишь бы она была надежной.

Исследование компании CarPrice проходило среди 965 мужчин и 349 женщин в 49 городах России.

Ранее аналитики проанализировали почти 50 тысяч седанов в возрасте 3-4 лет и выделили те, что сохранились в почти идеальном состоянии, и те, которые высокой надежностью похвастаться не могут.

Эксперты также назвали самый мужской подержанный автомобиль. Им оказался Ford Focus. Ему 4 года, его пробег - около 88 тысяч километров, он черный, выполнен в кузове седан и оборудован автоматической коробкой передач. Его владельцу 35 лет.