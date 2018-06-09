Саудовская Аравия увеличила добычу нефти

Саудовская Аравия в мае нарастила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. А по данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов, поставки черного золота на мировой рынок увеличились на 300 тысяч баррелей в день.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана. Также глава Белого дома пообещал ввести новые санкции в отношении Тегерана, что может негативно сказаться, в том числе, на нефтяном секторе страны.

Как пишет РИА Новости, Соединенные Штаты попросили Саудовскую Аравию и некоторые другие страны ОПЕК увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.